Слова про "велику Росію": Папа Римський визнав помилку

Нещодавно в зверненні до російської молоді Папа Римський згадав "спадок великої Росії". Понтифік переконує, що мав на увазі російську культуру.

Глава католицької церкви Папа Римський Франциск визнав, що його слова про "велику Росію", які були сказані під час відеоконференції з російською католицькою молоддю, були хибно сформульовані. Про це понтифік заявив у понеділок, 4 вересня, під час спілкування з журналістами, повертаючись із Монголії.

"Я не мав на увазі імперіалізм, коли сказав це", - цитує Франциска агенція Reuters. Понтифік наголосив, що волів лише нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину, але неправильно сформулював свою думку. "Можливо, це був не найкращий спосіб висловлення, але, говорячи про велику Росію, я думав не стільки географічно, скільки культурно", - сказав він.

На думку Франциска, російська культура має красу та глибину, тож її нібито "не можна скасовувати через політичні проблеми". В цьому контексті він згадав російського письменника Федора Достоєвського, назвавши його є одним із своїх улюблених авторів. Згадку про російських правителів Петра I та Катерину II у промові до російської молоді понтифік назвав, "спонтанним коментарем", який спав на думку через вивчення у школі російської історії.

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Папа про "спадок великої імперії"

Скандальний виступ Папи Римського Франциска стався 25 серпня, коли він підключився онлайн до Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

Понтифік тоді заявив: "Ніколи не забувайте про спадок. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, (країни. - Ред.) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

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В Україні обурилися цим висловлюванням Папи. Зокрема, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що "саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок". А глава УГКЦ Святослав Шевчук висловив сподівання, що ці слова Папи були сказані спонтанно і назвав їх найгіршим прикладом "імперіалізму та крайнього російського націоналізму".

Згодом директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні пояснив журналістам, що сказані Папою слова були виголошені експромтом і не мали на думці вивищення імперіалізму.