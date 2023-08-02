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Папа Римський закликав до "мужнього курсу миру" для України

Євгенія Наконечна | Віолетта Чайковська
21 хв. тому

Франциск заявив, що Європа має знайти "сміливі творчі шляхи" до миру в Україні.

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Папа Римський Франциск у Лісабоні
Папа Римський Франциск у ЛісабоніФото: Pedro Nunes/REUTERS

Папа Римський Франциск у середу, 2 серпня, закликав Європу знайти "мужні шляхи миру" для припинення війни Росії проти України.

"Ми пливемо серед штормів в океані історії, і ми відчуваємо потребу в сміливому курсі на мир", - сказав він під час візиту до Португалії.

"З глибокою любов'ю до Європи і в дусі діалогу, який вирізняє цей континент, ми можемо запитати себе: "Куди ви пливете, якщо не показуєте світові шляхи миру, креативні шляхи для припинення війни в Україні?", - цитує понтифіка агентство AFP.

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Миротворчі зусилля Папи Римського

З початку повномасштабної війни Папа Римський неодноразово пропонував себе як посередника для переговорів між Україною та Росією, і заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

Нещодавно російські ЗМІ повідомили, що Франциск запропонував главі Російської православної церкви Кирилу зустрітися в аеропорту Москви наприкінці серпня, коли понтифік полетить до Монголії, а його літак матиме дозаправку в російській столиці. В РПЦ публічно не відповідали.

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У червні з "миротворчою місією" до Києва та Москви приїздив "мирний посланець Папи" Маттео Дзуппі. У РФ він зустрівся з Кирилом, який підтримує війну, та з дитячою омбудсменкою, яка має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі за воєнні злочини в Україні. Папський кардинал, зокрема, намагається допомогти з поверненням в Україну депортованих до Росії дітей.

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