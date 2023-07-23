РосЗМІ: Папа Римський пропонує главі РПЦ зустрітися в Москві

Наприкінці серпня Франциск летить у Монголію і дорогою його літак зупиниться на дозаправку в Москві, в аеропорту якої він і запропонував зустрітися з Кирилом, стверджують російські ЗМІ.

Папа Римський Франциск запропонував зустрітися з главою Російської православної церкви (РПЦ) Кирилом в аеропорту Москви, заявив у неділю, 23 липня, голова спілки старовірів Леонід Севастьянов російському державному пропагандистському агентству ТАСС, посилаючись на особисту розмову з понтифіком.

Франциск наприкінці серпня полетить до Монголії, а в російській столиці його літак матиме дозаправку. "Папа пропонує, щоби не відкладати надовго, зустрітися з патріархом Кирилом в одному з аеропортів Москви, в Домодєдово або Внуково, коли він полетить до Монголії", - сказав Севастьянов.

За його словами, "аеропорт вважається транзитною зоною, нейтральною, це не викликало б протидії з боку тих, хто виступає проти візиту понтифіка в Росію". Якщо Кирило погодиться, зустріч могла би відбутися 31 серпня по дорозі Папи в Монголію, або 4 вересня - на зворотному шляху, додав він. У РПЦ цю інформацію не коментували.

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Після початку війни Франциск і Кирило спілкувалися в Zoom

У березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Франциск і Кирило поговорили онлайн у Zoom.

Папа розповів, що глава РПЦ зачитував йому з папірця причини, що "виправдовують" війну РФ проти України. Понтифік у відповідь наголосив, що "патріарх не може опуститися до путінського вівтарника".

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