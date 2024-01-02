Ракетна атака РФ: 250 тисячам киян повернули електрику

Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві і області без світла опинилися понад 400 тисяч людей. Більшості з них електропостачання вже відновили, однак ще понад 50 тисяч домівок лишаються знеструмленими.

Після масованого ракетного удару російських військ у вівторок, 2 січня, у Києві та області були пошкоджені повітряні лінії високої і середньої напруги, повідомила компанія ДТЕК. Внаслідок цього без електропостачання залишилися понад 400 тисяч абонентів.

Станом на 14:00 у Києві відновили електрику у домівках 250 тисяч жителів. Без живлення залишається частина мешканців житлового масиву Куренівка. В ДТЕК обіцяють повернути живлення усім мешканцям столиці орієнтовно о 17:00.

На Київщині внаслідок масованого удару без напруги залишилися дві електропідстанції. Наразі світла досі немає у 56 тисяч абонентів у Вишгородському та Бучанському районах. 128 тисячам абонентів у області електроенергію вже повернули.

Кількість постраждалих внаслідок атаки зростає

Під час останньої повітряної атаки війська РФ випустили по Україні спочатку 35 "шахедів", а згодом - 99 ракет різного типу, включно з аеробалістичними "Кинджалами". Основними цілями ударів були Київ і область, а також Харків.

Станом на 14:00 відомо про п`ятьох загиблих та понад 110 постраждалих в цих регіонах. За останніми даними Національної поліції, у Харкові постраждали 52 людини, зокрема шестеро дітей віком від шести до 13 років. Одна жінка загинула.

У Києві поранень зазнали 49 людей, 43 з них - ушпиталені, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Двоє людей загинули.

На Київщині поранень зазнали 16 людей, серед них також є дитина, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. За попередніми даними, в області загинули двоє людей.