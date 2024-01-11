Естонія проти жодних обмежень на зброю для ЗСУ

До 2027 року Естонія надасть Україні допомогу на суму 1,2 мільярда євро та виділятиме чверть відсотка оборонного бюджету, обіцяє президент Алар Каріс.

Атаки на військові об'єкти на території РФ не повинні стримувати постачання зброї України чи якось обмежувати її асортимент, вважає президент Естонії Алар Каріс.

"Україна потребує більшого, потребує кращих озброєнь... Ми не можемо запобігти знищенню об'єктів на території агресора, щоб уповільнити просування російських військ і тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, що передаються Україні", - зазначив він на спільному брифінгу за результатами візиту президента України Володимира Зеленського до Талліннау четвер, 11 січня.

Каріс також пообіцяв виділяти на підтримку української оборони принаймні чверть відсотка оборонного бюджету своєї країни у період з 2024 по 2027 роки. Загалом же допомога Києву у період від початку повномасштабного вторгнення РФ до 2027 року має скласти 1,2 мільярди євро.

Балтійське турне Зеленського

Президент України Володимир Зеленський з 10 січня подорожує Балтією, де планує обговорити з лідерами Литви, Естонії та Латвії майбутню інтеграцію до Євросоюзу та НАТО, питання координації європейської підтримки, а також співпрацю у виробництві озброєнь.

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