Зеленський приїхав з Кулебою в Таллінн

Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Естонії та виступить перед естонськими парламентарями. Далі в його планах - поїздки в Ригу та Давос.

Президент України Володимир Зеленський прибув у четвер, 11 січня, з візитом у Таллінн. Разом із ним приїхав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Велика честь вітати добрих друзів і союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу в Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та підтвердження Україні, що Естонія твердо стоїть на її боці, і разом ми переможемо у цій війні!" - написав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у соціальній мережі Х.

На порядку денному візиту - зустріч Зеленського з президентом Естонії Аларом Карісом, спільна пресконференція для ЗМІ та виступ українського президента перед естонськими парламентарями.

Напередодні, 10 січня Зеленський відвідав Литву. Далі в планах президента - візит у Латвію. Після цього Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Швейцарії. У переддень офіційного відкриття в Давосі відбудеться зустріч, присвячена "формулі миру".