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Зеленський приїхав у Литву

Віолетта Чайковська
10 січня 2024 р.

Після Вільнюса президент України відвідає Таллінн і Ригу, а тоді - Давос.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир Зеленський (архівне фото)Фото: Christopher Neundorf/Kirchner-Me/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський прибув у середу, 10 січня, до столиці Литви Вільнюса - з нечастим під час війни закордонним візитом.

Там він проведе переговори з президентом Гітанасом Науседою, прем'єр-міністеркою Інґрідою Шимоніте та спікеркою парламенту (Сеймасу) Вікторією Чмілітє-Нільсен. Також він зустрічатиметься з представниками литовських політичних сил, ЗМІ та української громади.

"Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", - написав Зеленський у Telegram про теми для обговорення на зустрічах.

Після Вільнюса президент відвідає естонську столицю Таллінн і латвійську Ригу.  "Литва, Естонія та Латвія - наші надійні друзі та принципові партнери", - написав він.

Як повідомлялося, президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде повідомив, що Зеленський відвідає швейцарський Давос. У переддень офіційного відкриття там відбудеться зустріч на рівні радників, присвячена "формулі миру".

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