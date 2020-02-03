Парламент Естонії обрав нового президента країни

Парламент Естонії на позачерговій сесії у вівторок, 31 серпня, закритим голосуванням обрав президентом країни директора Національного музею Алара Каріса.

У другому турі голосування його підтримали 72 зі 101 депутата парламенту, в голосуванні взяли участь 80 парламентарів. Під час першого туру напередодні за Каріса проголосували 63 депутати за 68 необхідних. Уперше за 30 років президента Естонії обрали на безальтернативній основі, зазначає інформагенція "Інтерфакс",.

Кандидатуру Каріса висунули дві правлячі партії Естонії, у яких загалом 59 мандатів у парламенті. Більшість депутатів від опозиційної Соціал-демократичної партії (11 голосів) оголосили перед голосуванням у другому турі, що підтримають його кандидатуру.

Каріс народився 26 березня 1958 року. Він - молекулярний генетик і біолог розвитку, а також колишній ректор Естонського університету природничих наук (2003-2007) і Тартуського університету (2007-2012). В 2017 році він очолив Національний музей Естонії. У передвиборчому інтерв'ю порталу телерадіомовлення ERR Каріс заявив, що зовнішньополітичне становище Естонії, на його думку, "дуже добре".

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Інагурація Каріса запланована на 11 жовтня. Він замінить чинну президентку Естонії Керсті Кальюлайд, яка обіймає президентську посаду з 10 жовтня 2016 року. Президент Естонії має головно представницькі повноваження. Виконавчою владою в країні наділений прем'єр-міністр.

Водночас президент Естонії є верховним головнокомандувачем збройних сил країни. Також він формально призначає членів уряду та підписує закони для набуття ними чинності. Крім того, президент має право накладати вето на законопроєкти.