Прем'єр-міністеркою Естонії стала Кая Каллас

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд у вівторок, 26 січня, підписала укази про відставку старого та призначення нового уряду країни. Прем'єр-міністеркою призначена голова Партії реформ Кая Каллас, яка стала першою в історії країни жінкою на чолі уряду. Пізніше того ж дня вона склала присягу та виступила в парламенті країні - Рійгікогу.

У новому уряді, крім прем'єрки, буде 14 міністрів - по сім від коалаційних партнерів (Партії реформ та Партії центру). Цей уряд в країні вже назвали "найбільш жіночим" - у ньому семеро жінок.

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Як відзначає видання Estonian World, Естонія стала єдиною країною світу, якою правлять дві обрані жінки - Кальюлайд та Каллас. На планеті є ще три країни, де й уряд, і державу очолюють жінки, проте в них не обирають главу держави. У Новій Зеландії та Барбадосі на чолі держави перебуває британська королева Єлизавета ІІ, а в Данії - королева Маргрете ІІ.

Попередній уряд Естонії на чолі з лідером центристів Юрі Ратасом подав у відставку 13 січня через підозри в корупції, висуненї Партці центру як юридичній особі.