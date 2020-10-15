 Прем′єр-міністеркою Естонії стала Кая Каллас | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Прем'єр-міністеркою Естонії стала Кая Каллас

В Естонії затвердили новий уряд, який очолила Кая Каллас. Вона стала першою в історії країни жінкою на чолі уряду.

Кая Каллас виступає в Рійгікогу

Кая Каллас виступає в Рійгікогу

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд у вівторок, 26 січня, підписала укази про відставку старого та призначення нового уряду країни. Прем'єр-міністеркою призначена голова Партії реформ Кая Каллас, яка стала першою в історії країни жінкою на чолі уряду. Пізніше того ж дня вона склала присягу та виступила в парламенті країні - Рійгікогу.

У новому уряді, крім прем'єрки, буде 14 міністрів - по сім від коалаційних партнерів (Партії реформ та Партії центру). Цей уряд в країні вже назвали "найбільш жіночим" - у ньому семеро жінок.

Читайте також: Безпаперова держава в Україні вже за рік? Досвід Естонії

Як відзначає видання Estonian World, Естонія стала єдиною країною світу, якою правлять дві обрані жінки - Кальюлайд та Каллас. На планеті є ще три країни, де й уряд, і державу очолюють жінки, проте в них не обирають главу держави. У Новій Зеландії та Барбадосі на чолі держави перебуває британська королева Єлизавета ІІ, а в Данії - королева Маргрете ІІ.

Попередній уряд Естонії на чолі з лідером центристів Юрі Ратасом подав у відставку 13 січня через підозри в корупції, висуненї Партці центру як юридичній особі.

Дивитись відео 02:57

В Естонії не бажані українці? (15.10.2020)

Також за темою

Wahlen in Estland Kaja Kallas

Естонія: Кая Каллас не отримала мандат на формування уряду меншості 15.04.2019

Більшість законодавців не підтримали надання мандата на формування уряду меншості лідерці партії, що здобула перемогу на виборах.

Estland Vorsitzender der oppositionelle Reformpartei Kaja Kallas

На виборах в Естонії перемогла опозиційна Партія реформ 04.03.2019

Ліберальна Партія реформ отримала на парламентських виборах в Естонії 28,8 відсотка голосів. Явка на виборах становила 63,1 відсотка.

Реклама

Докладно

Коронавірус здатний мутувати під час розмноження

Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу

Науковці побоюються, що слабкі вакцини чи пізнє друге щеплення можуть сприяти поширенню вірусу чи його стійкості.  

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Денис Шмигаль анонсував заходи для зменшення тарифів

Сред запропонованих кроків - гранична ціна на газ, спрощення доступу до субсидій та укрупнення облгазів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  