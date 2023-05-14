Шольц: Німеччина і надалі підтримуватиме Україну

Канцлер ФРН Олаф Шольц після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Німеччина буде надавати Україні підтримку, в тому числі і військову, стільки часу, скільки це буде потрібно.
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Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив українського президента Володимира Зеленського в подальшій підтримці Німеччиною України, яка протистоїть агресії Росії. "Ми підтримуватимемо вас так довго, як буде потрібно", - заявив очільник німецького уряду на спільній з українським президентом пресконференції у Берліні у неділю, 14 травня. Канцлер також назвав "сильним сигналом" перший візит Зеленського до Берліна після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Берлін надаватиме і надалі гуманітарну, політичну та фінансову підтримку, а також допомагатиме Києву зброєю, додав Шольц. За його словами, досі Україні загалом було надано підтримку обсягом 17 мільярдів євро. Напередодні у ФРН оголосили про новий пакет військової допомоги для Києва обсягом 2,7 мільярда євро.
Візити і зброя
Володимир Зеленський у своєму виступі на пресконференції відзначив, що нова військова допомога Німеччини Україні є дуже важливою. Він також розповів, що працює над створенням "коаліції винищувачів", і що частково його "візити столицями Європи спрямовані саме на це". "Я сьогодні звертатимусь і до німецької сторони, щоб підтримали в цій коаліції Україну", - сказав Зеленський. Водночас канцлер ФРН зазначив, що Німеччина зосередиться на системах, які постачалися Україні досі.
Зеленський також запевнив, що сучасна західна зброя потрібна Україні для звільнення своїх територій. "Ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю", - наголосив український президент. "Ми зосередилися на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації, згідно з міжнародним правом, згідно з законом, згідно з нашою конституцією", - заявив він. Говорячи про перспективи контрнаступу та завершення війни, Зеленський сказав: "Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою". Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо в України зброї для контрнаступу, він сказав: "Ще декілька візитів (до партнерів - Ред.) і все"...Президент України також додав, що війна має завершитися "справедливим і чесним миром".
Зеленського чекають в Аахені
Після пресконференції у Берліні Володимир Зеленський разом з Олафом Шольцом мали відбути до Аахена, де пізніше цього дня українському президентові вручатимуть премію Карла Великого. Планується, що канцлер ФРН Олаф Шольц виступить на цій церемонії з промовою. Крім Зеленського і Шольца, на урочистостях в Аахені очікують також президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
Як повідомляє кореспондентка DW, близько ста людей зібралися навпроти огородженого відомства федерального канцлера у Берліні, сподіваючись побачити, як Володимир Зеленський після пресконференції сідатиме в гвинтокрил, щоб летіти до Аахена. Дехто з людей мав з собою українські прапори. Кореспондентка DW нарахувала шість гвинтокрилів, які невдовзі здійнялися в повітря в центрі Берліна, однак чи був в одному з них Зеленський і Шольц, невідомо. У центрі Берліна в день візиту українського президента було посилено заходи безпеки. Правоохоронці патрулювали вулиці в автомобілях, верхи на конях, пішки і в човнах, а також було помічено поліцейських на дахах будівель в урядовому кварталі.
Раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський також провів зустріч у Берліні з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Прийом відбувся у резиденції президента ФРН у палаці Бельвю. Під час зустрічі Зеленський висловив вдячність Німеччині за підтримку України, яка протистоїть російській агресії.
Володимир Зеленський прибув до Берліна в ніч на 14 травня, після візиту до Рима. Це перший візит українського президента до Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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