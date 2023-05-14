Шольц: Німеччина і надалі підтримуватиме Україну

Канцлер ФРН Олаф Шольц після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Німеччина буде надавати Україні підтримку, в тому числі і військову, стільки часу, скільки це буде потрібно.

Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив українського президента Володимира Зеленського в подальшій підтримці Німеччиною України, яка протистоїть агресії Росії. "Ми підтримуватимемо вас так довго, як буде потрібно", - заявив очільник німецького уряду на спільній з українським президентом пресконференції у Берліні у неділю, 14 травня. Канцлер також назвав "сильним сигналом" перший візит Зеленського до Берліна після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Берлін надаватиме і надалі гуманітарну, політичну та фінансову підтримку, а також допомагатиме Києву зброєю, додав Шольц. За його словами, досі Україні загалом було надано підтримку обсягом 17 мільярдів євро. Напередодні у ФРН оголосили про новий пакет військової допомоги для Києва обсягом 2,7 мільярда євро.

Візити і зброя

Володимир Зеленський у своєму виступі на пресконференції відзначив, що нова військова допомога Німеччини Україні є дуже важливою. Він також розповів, що працює над створенням "коаліції винищувачів", і що частково його "візити столицями Європи спрямовані саме на це". "Я сьогодні звертатимусь і до німецької сторони, щоб підтримали в цій коаліції Україну", - сказав Зеленський. Водночас канцлер ФРН зазначив, що Німеччина зосередиться на системах, які постачалися Україні досі.

Зеленського приймали у відомстві федерального канцлера з військовими почестями Фото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Зеленський також запевнив, що сучасна західна зброя потрібна Україні для звільнення своїх територій. "Ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю", - наголосив український президент. "Ми зосередилися на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації, згідно з міжнародним правом, згідно з законом, згідно з нашою конституцією", - заявив він. Говорячи про перспективи контрнаступу та завершення війни, Зеленський сказав: "Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою". Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо в України зброї для контрнаступу, він сказав: "Ще декілька візитів (до партнерів - Ред.) і все"...Президент України також додав, що війна має завершитися "справедливим і чесним миром".

Зеленського чекають в Аахені

Після пресконференції у Берліні Володимир Зеленський разом з Олафом Шольцом мали відбути до Аахена, де пізніше цього дня українському президентові вручатимуть премію Карла Великого. Планується, що канцлер ФРН Олаф Шольц виступить на цій церемонії з промовою. Крім Зеленського і Шольца, на урочистостях в Аахені очікують також президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Як повідомляє кореспондентка DW, близько ста людей зібралися навпроти огородженого відомства федерального канцлера у Берліні, сподіваючись побачити, як Володимир Зеленський після пресконференції сідатиме в гвинтокрил, щоб летіти до Аахена. Дехто з людей мав з собою українські прапори. Кореспондентка DW нарахувала шість гвинтокрилів, які невдовзі здійнялися в повітря в центрі Берліна, однак чи був в одному з них Зеленський і Шольц, невідомо. У центрі Берліна в день візиту українського президента було посилено заходи безпеки. Правоохоронці патрулювали вулиці в автомобілях, верхи на конях, пішки і в човнах, а також було помічено поліцейських на дахах будівель в урядовому кварталі.

Раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський також провів зустріч у Берліні з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Прийом відбувся у резиденції президента ФРН у палаці Бельвю. Під час зустрічі Зеленський висловив вдячність Німеччині за підтримку України, яка протистоїть російській агресії.

Володимир Зеленський прибув до Берліна в ніч на 14 травня, після візиту до Рима. Це перший візит українського президента до Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.