Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Берліна провів зустріч з президентом ФРН Штайнмаєром і подякував за підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 травня, в Берліні зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Прийом відбувся у резиденції президента ФРН у палаці Бельвю. Під час зустрічі Зеленський висловив вдячність Німеччині за підтримку України, яка протистоїть російській агресії. "У найскладніші часи новітньої історії України Німеччина засвідчила себе нашим справжнім другом і надійним союзником, що рішуче стоїть на боці українського народу у боротьбі за захист свободи та демократичних цінностей". Такий запис український президент залишив у гостьовій книзі, повідомляє агентство dpa. "Разом ми переможемо і повернемо мир у Європу", - додав Зеленський.

Український президент прибув з візитом до Берліна в ніч на неділю, 14 травня. Очікується, що Зеленський також проведе зустріч з канцлером ФРН Олафом Шольцем у німецькій столиці.

Правоохоронці біля палацу Бельвю стежать за безпекою під час візиту Зеленського Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

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Це перший візит українського президента до Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Пізніше цього ж дня в німецькому місті Аахен планують вручити Володимирові Зеленському та українському народу Премію імені Карла Великого. З 1950 року вона присуджується діячам, які зробили видатний внесок у справу європейської єдності.

Напередодні міноборони Німеччини повідомило, що уряд у Берліні готує найбільший з початку масштабного вторгнення військ РФ пакет військової допомоги Україні на суму майже 2,7 мільярда євро.

За цими даними, Україна має отримати від Німеччини ще 20 БМП Marder, 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, чотири системи ППО IRIS-T SLM, 12 пускових установок IRIS-T SLS, сотні керованих ракет для цих систем та до 200 розвідувальних дронів. Крім того, очікується, що Україні нададуть 100 бронетранспортерів для транспортування українських військовослужбовців та 100 транспортних засобів логістичної підтримки.