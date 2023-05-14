  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Зеленський і Штайнмаєр у Берліні
Зеленський і Штайнмаєр у БерлініФото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром

Роман Губа
2 год. тому

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Берліна провів зустріч з президентом ФРН Штайнмаєром і подякував за підтримку України.

https://p.dw.com/p/4RJzg

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 травня, в Берліні зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Прийом відбувся у резиденції президента ФРН у палаці Бельвю. Під час зустрічі Зеленський висловив вдячність Німеччині за підтримку України, яка протистоїть російській агресії. "У найскладніші часи новітньої історії України Німеччина засвідчила себе нашим справжнім другом і надійним союзником, що рішуче стоїть на боці українського народу у боротьбі за захист свободи та демократичних цінностей". Такий запис український президент залишив у гостьовій книзі, повідомляє агентство dpa. "Разом ми переможемо і повернемо мир у Європу", - додав Зеленський.

Український президент прибув з візитом до Берліна в ніч на неділю, 14 травня. Очікується, що Зеленський також проведе зустріч з канцлером ФРН Олафом Шольцем у німецькій столиці.

Правоохоронці біля палацу Бельвю стежпать за безпекою під час візиту Зеленського
Правоохоронці біля палацу Бельвю стежать за безпекою під час візиту Зеленського Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Читайте також: Зеленський у Берліні: чого очікувати від візиту

Це перший візит українського президента до Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Пізніше цього ж дня в німецькому місті Аахен планують вручити  Володимирові Зеленському та українському народу Премію імені Карла Великого. З 1950 року вона присуджується діячам, які зробили видатний внесок у справу європейської єдності.

Напередодні міноборони Німеччини повідомило, що уряд у Берліні готує найбільший з початку масштабного вторгнення військ РФ пакет військової допомоги Україні на суму майже 2,7 мільярда євро.

За цими даними, Україна має отримати від Німеччини ще 20 БМП Marder, 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, чотири системи ППО IRIS-T SLM, 12 пускових установок IRIS-T SLS, сотні керованих ракет для цих систем та до 200 розвідувальних дронів. Крім того, очікується, що Україні нададуть 100 бронетранспортерів для транспортування українських військовослужбовців та 100 транспортних засобів логістичної підтримки.

Посол України у ФРН про паралелі між нацизмом і рашизмом

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером ФРН

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду

Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду

Культура23 год. тому28:08 хв.
Ракета SCALP/Storm Shadow на заводі виробника у французькому Бурзі

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Конфлікти12 травня 2023 р.
Танки Leopard 2, передані українській армії

ЗСУ прорвали пропагандистський фронт Росії

ЗСУ прорвали пропагандистський фронт Росії

Конфлікти12 травня 2023 р.
На вечорі українсько-німецької дружби в Аахені, 5 травня

В Аахені вшановують українську культуру

В Аахені вшановують українську культуру

Культура12 травня 2023 р.
Пошкоджені обстрілами російських військ будинки в Нікополі

Нікополь - життя під обстрілами навпроти окупованої ЗАЕС

Нікополь - життя під обстрілами навпроти окупованої ЗАЕС

Конфлікти12 травня 2023 р.
Армін Папперґер (справа)

Rheinmetall: зброя для України та теплові насоси для Європи

Rheinmetall: зброя для України та теплові насоси для Європи

Економіка12 травня 2023 р.
На головну сторінку