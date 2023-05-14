Зеленський здійснює візит до Німеччини

Володимир Зеленський в ніч на 14 травня прибув до Берліна. Як очікується, український лідер проведе зустрічі з президентом і канцлером Німеччини. Цього ж дня йому мають вручити Премію Карла Великого в Аахені.
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Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Німеччини. "Вже в Берліні", - написав він на своїй сторінці у Twitter у ніч на неділю, 14 травня, а також назвав головні теми для переговорів з керівництвом ФРН. "Зброя. Потужний пакет. Протиповітряна оборона. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека", - зазначається у дописі англійською мовою.
Як очікується, у Берліні український президент проведе зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz).
Це перший візит українського президента до Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.Пізніше цього ж дня в німецькому місті Аахен планують вручити Володимирові Зеленському та українському народу престижну Премію імені Карла Великого. З 1950 року вона присуджується діячам, які зробили видатний внесок у справу європейської єдності.
За цими даними, Україна має отримати від Німеччини ще 20 БМП Marder, 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, чотири системи ППО IRIS-T SLM, 12 пускових установок IRIS-T SLS, сотні керованих ракет для цих систем та до 200 розвідувальних дронів. Крім того, очікується, що Україні нададуть 100 бронетранспортерів для транспортування українських військовослужбовців та 100 транспортних засобів логістичної підтримки.
Зеленський в Італії
До Німеччини президент України відвідав з візитом Італію, де провів зустрічі з прем'єр-міністеркою країниДжорджою Мелоні, президентом Серджо Матареллою. Також український президент зустрівся з Папою Римським у Ватикані.
Матарелла запевнив, що Рим стоїть на боці Києва, та пообіцяв, серед іншого, подальшу військову та фінансову підтримку України.
Мелоні ж заявила, що підтримує українську формулу миру і визнає "справедливе бажання" України вступити у ЄС.