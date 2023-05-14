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Володимир Зеленський (архівне фото)
Володимир Зеленський (архівне фото)Фото: president.gov.ua
КонфліктиУкраїна

Зеленський здійснює візит до Німеччини

Олег Соколенко | Роман Губа
36 хв. тому

Володимир Зеленський в ніч на 14 травня прибув до Берліна. Як очікується, український лідер проведе зустрічі з президентом і канцлером Німеччини. Цього ж дня йому мають вручити Премію Карла Великого в Аахені.

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Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Німеччини.  "Вже в Берліні", - написав він на своїй сторінці у Twitter у ніч на неділю, 14 травня, а також назвав головні теми для переговорів з керівництвом ФРН. "Зброя. Потужний пакет. Протиповітряна оборона. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека", - зазначається у дописі англійською мовою. 

Як очікується, у Берліні український президент проведе зустрічі з  федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Це перший візит українського президента до Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.Пізніше цього ж дня в німецькому місті Аахен планують вручити  Володимирові Зеленському та українському народу престижну Премію імені Карла Великого. З 1950 року вона присуджується діячам, які зробили видатний внесок у справу європейської єдності.

Найбільший пакет військової допомоги

Напередодні міноборони Німеччини повідомило, що уряд у Берліні готує найбільший з початку масштабного вторгнення військ РФ пакет військової допомоги Україні на суму майже 2,7 мільярда євро.

За цими даними, Україна має отримати від Німеччини ще 20 БМП Marder, 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, чотири системи ППО IRIS-T SLM, 12 пускових установок IRIS-T SLS, сотні керованих ракет для цих систем та до 200 розвідувальних дронів. Крім того, очікується, що Україні нададуть 100 бронетранспортерів для транспортування українських військовослужбовців та 100 транспортних засобів логістичної підтримки.

Зеленський в Італії

До Німеччини президент України відвідав з візитом Італію, де провів зустрічі з прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні, президентом Серджо Матареллою. Також український президент зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Матарелла запевнив, що Рим стоїть на боці Києва, та пообіцяв, серед іншого, подальшу військову та фінансову підтримку України.
Мелоні ж заявила, що підтримує українську формулу миру і визнає "справедливе бажання" України вступити у ЄС.

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Володимир Зеленський (архівне фото)

Зеленський здійснює візит до Німеччини

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