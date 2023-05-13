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Українські солдати і танк Leopard 1
Українські солдати і танк Leopard 1Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Берлін оголосив пакет допомоги Києву на 2,7 мільярда євро

Роман Губа
2 год. тому

До пакету військової допомоги Україні від ФРН увійдуть танки, безпілотники, ППО та боєприпаси.

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Німеччина у суботу, 13 травня, оголосила про надання рекордної військової допомоги Україні розміром у 2,7 мільярда євро і пообіцяла продовжувати підтримки Києва стільки, скільки буде необхідно, пише Reuters.

Згідно з заявою міністерства оборони ФРН, пакет включатиме 30 танків Leopard 1, 15 зенітних танків Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні системи Iris-T.

"Ми всі бажаємо якнайшвидшого завершення цієї жахливої та незаконної війни.... На жаль, це ще непередбачається. Тому Німеччина надасть будь-яку допомогу, скільки буде потрібно", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Голова офісу президента України Андрій Єрмак подякував партнерам. "Дякуємо союзникам. Працюємо”, - написав він у Telegram.

Видання Der Spiegel раніше повідомляло, що цей пакет допомоги Україні від ФРН стане найбільшим з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте також: Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити українське військо?

Зеленський може приїхати до Німеччини

14 травня в німецькому Аахені Зеленському мають вручити премію Карла Великого. ЗМІ писали і про можливий візит президента України до Берліна. 

Публікації в пресі про ймовірний візит Зеленського до Німеччини викликали обурення української сторони. У медіа з'явилася інформація від анонімних співрозмовників, "наближених до українського уряду", що через розголошення даних у Києві "настільки роздратовані", що візит може бути скасований.

Поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою в розголошенні конфіденційних даних щодо заходів безпеки. Посол України у ФРН Олексій Макеєв назвав витік конфіденційної інформації про візит Зеленського "дуже прикрим".

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Українські солдати і танк Leopard 1

Берлін оголосив пакет допомоги Києву на 2,7 мільярда євро

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