Берлін оголосив пакет допомоги Києву на 2,7 мільярда євро
Роман Губа
2 год. тому
До пакету військової допомоги Україні від ФРН увійдуть танки, безпілотники, ППО та боєприпаси.
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Німеччина у суботу, 13 травня, оголосила про надання рекордної військової допомоги Україні розміром у 2,7 мільярда євро і пообіцяла продовжувати підтримки Києва стільки, скільки буде необхідно, пише Reuters.
Згідно з заявою міністерства оборони ФРН, пакет включатиме 30 танків Leopard 1, 15 зенітних танків Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні системи Iris-T.
"Ми всі бажаємо якнайшвидшого завершення цієї жахливої та незаконної війни.... На жаль, це ще непередбачається. Тому Німеччина надасть будь-яку допомогу, скільки буде потрібно", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Голова офісу президента України Андрій Єрмак подякував партнерам. "Дякуємо союзникам. Працюємо”, - написав він у Telegram.
14 травня в німецькому Аахені Зеленському мають вручити премію Карла Великого. ЗМІ писали і про можливий візит президента України до Берліна.
Публікації в пресі про ймовірний візит Зеленського до Німеччини викликали обурення української сторони. У медіа з'явилася інформація від анонімних співрозмовників, "наближених до українського уряду", що через розголошення даних у Києві "настільки роздратовані", що візит може бути скасований.
Поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою в розголошенні конфіденційних даних щодо заходів безпеки. Посол України у ФРН Олексій Макеєв назвав витік конфіденційної інформації про візит Зеленського "дуже прикрим".
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