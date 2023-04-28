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Leopard 1
Leopard 1Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance
ПолітикаУкраїна

До 80 танків Leopard 1 відправляться в Україну влітку - ФРН

Анастасія Шепелева
13 хв. тому

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус каже, що до 80 танків Leopard 1 почнуть поставляти в Україну в середині 2023 року. Підготовка ЗСУ на них уже розпочалася цього тижня.

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У середині року розпочнеться постачання Збройним силам України до 80 німецьких бойових танків Leopard 1. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) повідомив в інтерв'ю іспанській газеті La Vanguardia, оприлюдненому в п'ятницю, 28 квітня.

Він також зазначив, що цього тижня розпочалася підготовка понад сотні українських солдатів на Leopard 1.

Пісторіус нагадав, що в березні Німеччина передала Україні всі 18 обіцяних Leopard 2 і 40 бойових машин піхоти Marder, "а також інші партії військової допомоги, такі як терміново необхідні запасні частини та боєприпаси".

Водночас на запитання, чи свідчить нещодавній дозвіл Німеччини на відправку Польщею Україні радянських МіГ-29 про можливість подальшого надання Києву західних винищувачів, міністр зазначив, що це питання - зовсім інше, ніж питання танків. "Ідеться не про постачання з парку Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.), як у випадку з нашими надсучасними Leopard 2, а про ліцензію на реекспорт п'яти МіГ-29 з колишніх запасів збройних сил колишньої НДР", - сказав Пісторіус.

"Леопарди" для ЗСУ

Німеччина, Данія та Нідерландів пообіцяли спільно передати Збройним силам України (ЗСУ) щонайменше 100 танків Leopard 1. Данія планувала розпочати їхнє постачання до літа та звершити протягом пів року. На додачу до Leopard 1, Данія та Нідерланди також куплять і відремонтують для ЗСУ ще й 14 новіших танків Leopard 2. Доставити їх в Україну планують на початку 2024 року.

Leopard 2 уже поставили або пообіцяли поставити ЗСУ також Польща, Канада, Португалія, Фінляндія, Норвегія. У четвер стало відомо, що шість обіцяних Іспанією "Леопардів" прибули в Польщу, звідки будуть доставлені в Україну.

Обслуговувати й ремонтувати "Леопарди" будуть в Польщі - на заводі у місті Гливиці, який запрацює у травні.

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