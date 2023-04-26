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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2 Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance
КонфліктиПольща

Центр з ремонту танків Leopard у Польщі запрацює у травні

Ольга Журавльова
1 год. тому

Обслуговувати й ремонтувати танки Leopard з України будуть на заводі у польському місті Гливиці, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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Центр з обслуговування та ремонту танків Leopard-2 з України, про створення якого домовилися під час 11-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", почне працювати у травні у польському місті Гливиці. Про це повідомив повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у середу, 26 квітня, передає Польське радіо.

Зокрема, танки Leopard 2А4 та 2А6, які використовуватимуться на полі бою в Україні, обслуговуватимуть і ремонтуватимуть на заводі "Бумар-Лабенди" ("Bumar-Łabędy"), розташованому в Гливицях. 

Блащак наголосив, що причиною вибору саме цього заводу стало те, що там уже впродовж 20 років обслуговують, ремонтують і модернізують танки Leopard 2A4. Міністр також нагадав, що в Гливицях ремонтують і модернізують польські танки сімейства Т-72.

Раніше повідомлялося, що на цьому ж заводі у Польщі ремонтуватимуть танки Т-64 для України.

Leopard та інші танки для ЗСУ

У березні Німеччина передала Україні всі 18 обіцяних Leopard 2. Ще шість з десяти обіцяних таких танків вирушили в Україну з Іспанії.

Leopard уже також поставили або пообіцяли поставити ЗСУ Польща, Канада, Португалія, Фінляндія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Крім того, Київ очікує від ФРН, Данії та Нідерландів ще щонайменше 100 старіших моделей німецьких танків - Leopard 1.

У березні в Україну також надійшли британські танки Chаllenger 2. Пообіцяли Україні свої танки Abrams і США. Їхнє надходження очікується восени, а навчання українських танкістів мають розпочатися в червні. 

Читайте також: Leopard 2 з Німеччини уже в Україні: які можливості у цього танка

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