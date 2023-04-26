Центр з ремонту танків Leopard у Польщі запрацює у травні

Зокрема, танки Leopard 2А4 та 2А6, які використовуватимуться на полі бою в Україні, обслуговуватимуть і ремонтуватимуть на заводі "Бумар-Лабенди" ("Bumar-Łabędy"), розташованомув Гливицях.
Блащак наголосив, що причиною вибору саме цього заводу стало те, що там уже впродовж 20 років обслуговують, ремонтують і модернізують танки Leopard 2A4. Міністр також нагадав, що в Гливицях ремонтують і модернізують польські танки сімейства Т-72.
У березні Німеччина передала Україні всі 18 обіцяних Leopard 2. Ще шість з десяти обіцяних таких танків вирушили в Україну з Іспанії.
Leopard уже також поставили або пообіцяли поставити ЗСУ Польща, Канада, Португалія, Фінляндія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Крім того, Київ очікує від ФРН, Данії та Нідерландів ще щонайменше 100 старіших моделей німецьких танків - Leopard 1.