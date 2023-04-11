Данія почне постачати Україні Caesar і Leopard 1 до літа

Разом із гаубицями Caesar і танками Leopard 1 до України прибудуть навчені екіпажі. Данія прогнозує передачу ЗСУ 100 танків цієї моделі. Також вона обіцяла надати Києву 19 САУ.

Данія планує розпочати постачання Україні самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar і танків Leopard 1 до літа. Про це повідомив у понеділок, 10 квітня, виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

“Ми сподіваємося, що артилерійські системи Caesar ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. Щодо танків Leopard 1, то ще два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною, і сподіваємося, що ми почнемо постачання до літа", - сказав він на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим у медіацентрі "Україна".

За словами Пульсена, за пів року Збройним силам України (ЗСУ) буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1. "І зможемо обговорювати постачання Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Будемо розглядати інші можливі шляхи передачі", - додав він.

Також буде опрацьована можливість обслуговування та ремонту цієї техніки українськими спеціалістами. Разом з бойовими машинами в Україну прибудуть вже навчені за кордоном екіпажі.

Caesar і Leopard в Україні

Своєю чергою Резніков запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання, відповідні дозволи та вміють обслуговувати цю техніку, приїхати працювати до України. "Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь, іноземний легіон готовий відкрити двері", - додав міністр.

Caesar - це гаубиці французького виробництва. Париж уже передав Києву 18 таких САУ та планував надати ще 12. Данія своєю чергою обіцяла 19 одиниць.

Також Данія разом із Німеччиною та Нідерландами пообіцяла надати для ЗСУ щонайменше 100 відремонтованих німецьких бойових танків Leopard 1.

У березні Німеччина передала Україні всі обіцяні Leopard 2. Танки цієї моделі Києву також передали або пообіцяли передати Польща, Канада, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Португалія та Іспанія.