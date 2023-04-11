Данія почне постачати Україні Caesar і Leopard 1 до літа
Степан Смишляєв
2 год. тому
Разом із гаубицями Caesar і танками Leopard 1 до України прибудуть навчені екіпажі. Данія прогнозує передачу ЗСУ 100 танків цієї моделі. Також вона обіцяла надати Києву 19 САУ.
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Данія планує розпочати постачання Україні самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar і танків Leopard 1 до літа. Про це повідомив у понеділок, 10 квітня, виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.
“Ми сподіваємося, що артилерійські системи Caesar ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. Щодо танків Leopard 1, то ще два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною, і сподіваємося, що ми почнемо постачання до літа", - сказав він на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим у медіацентрі "Україна".
За словами Пульсена, за пів року Збройним силам України (ЗСУ) буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1. "І зможемо обговорювати постачання Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Будемо розглядати інші можливі шляхи передачі", - додав він.
Також буде опрацьована можливість обслуговування та ремонту цієї техніки українськими спеціалістами. Разом з бойовими машинами в Україну прибудуть вже навчені за кордоном екіпажі.
Caesar і Leopard в Україні
Своєю чергою Резніков запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання, відповідні дозволи та вміють обслуговувати цю техніку, приїхати працювати до України. "Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь, іноземний легіон готовий відкрити двері", - додав міністр.