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Танк Leopard 2 A4
Танк Leopard 2 A4Фото: Courtesy Canadian Armed Forces/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Шість танків Leopard вирушили з Іспанії до України

Ольга Журавльова
2 год. тому

Іспанія відправить для ЗСУ десять танків Leopard 2. Перші шість "Леопардів" уже відправили до України.

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Київ отримає від Мадрида шість з десяти обіцяних бойових танків Leopard 2 упродовж декількох днів. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, опублікованому в суботу, 22 квітня.

"Після цього буде другий пакет зі ще чотирма танками", - сказав він.

Шість "Леопардів", призначених для України, покинули Іспанію на кораблі в п'ятницю, уточнює агентство Reuters із посиланням на сайт військово-морського моніторингу. Ці танки не експлуатували роками та зберігали на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса. Їх відремонтували спеціально для Збройних сил України (ЗСУ).

Судно з технікою прямує до Польщі, звідки її передадуть Україні для контрнаступу. За останні тижні навчання на Leopard в Іспанії для членів екіпажу та технічного персоналу пройшли 55 українців, нагадує агенція dpa. 

Іспанія відправляє Україні танки типу 2А4. Загалом вона має 347 "Леопардів". З них 108 - модифікації А4 і 239 - новішої А6. Сучасніші моделі країна передавати не збирається, аргументуючи це тим, що вони потрібні їй для власної оборони.

Західні танки для ЗСУ

Для протистояння РФ, у тому числі в запланованому контрнаступі, союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн.

У березні Німеччина передала Україні всі 18 обіцяних Leopard 2. Їх уже також поставили або пообіцяли поставити ЗСУ Польща, Канада, Португалія, Фінляндія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Крім того, Київ очікує від ФРН, Данії та Нідерландів на щонайменше 100 старіших моделей німецьких танків - Leopard 1.

У березні в Україну також надійшли британські танки Chаllenger 2.

Пообіцяли Україні свої танки Abrams і США. Їхнє надходження очікується восени, а навчання українських танкістів на "Абрамсах" мають розпочатися в червні.

Читайте також: Союзники передали Україні вже більше 230 танків - Остін

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Танк Leopard 2 A4

Шість танків Leopard вирушили з Іспанії до України

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