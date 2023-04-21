США почнуть навчати ЗСУ на танках Abrams у червні

Українські військові розпочнуть тренування на американських "Абрамсах" на початку літа. Навчання триватиме близько десяти тижнів.

США розпочнуть тренування українських військових з використання та обслуговування американських танків Abrams на початку літа. Про це в п'ятницю, 21 квітня, повідомили американські посадовці на умовах анонімності, офіційне оголошення очікується пізніше цього ж дня, ймовірно, за підсумками засідання в форматі "Рамштайн", повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.

Підготовка 250 українських танкістів

31 "Абрамс" мають доставити на полігон у Німеччині наприкінці травня, після чого через декілька тижнів українські військові почнуть навчання, які триватимуть близько десяти тижнів.

Участь у тренуваннях братимуть близько 250 українських солдатів. Одні вчитимуться керувати танками, інші - ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших десяти тижнів навчання може бути надана додаткова підготовка з ведення бою та маневрування.

Водночас танки, на яких навчатимуться військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ), не будуть тими, які США передадуть Україні. Ті, які відправлять на фронт_ поки що ремонтують, переобладнуючи під потреби України. Мета полягає в тому, щоби війська вже були навчені та могли негайно вирушити в бій, коли відремонтовані танки будуть готові.

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Abrams для України

Спочатку США пообіцяли надіслати Україні новітні танки M1A2 Abrams. Однак через їхнє тривале виробництво згодом вирішили дати старіші моделі - M1A1 , але швидше. Американські офіційні особи також кажуть, що українським військовим буде легше навчитися використовувати та обслуговувати їх.

Водночас експерти зазначають, що Abrams M1A2 значно перевершує свою попередню версію. На відміну від танка моделі A1, що працює на аналоговій системі, A2 працює на цифровій. "Різниця як між провідним телефоном і iPhone", - казав генерал армії у відставці Роберт Абрамс, на честь батька якого і назвали 70-тонний танк.

За словами військового, нова версія танка значно смертоносніша за модель A1. За допомогою додаткового тепловізора та сучасних технологій A2 дозволяє екіпажу швидко ідентифікувати позиції противника, відстежувати розташування дружніх машин та опрацьовувати артилерійські запити.

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