Союзники передали Україні вже більше 230 танків – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що члени Контактної групи з оборони України передали Києву вже більше 230 танків, 1550 броньованих машин та оснащення, яке дозволило забезпечити понад дев'ять нових бронетанкових бригад. Про це він заявив за підсумками 11 засідання у форматі "Рамштайн" у п'ятницю, 21 квітня, йдеться на сайті Пентагона.

"Ми продовжуємо поспішати з засобами протиповітряної оборони наземного базування і боєприпасами, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо... і допомогти Україні захистити своїх громадян від російських крилатих ракет і іранських безпілотників", - додав очільник міноборони США.

Він також нагадав про плани Вашингтона прискорити передачу Україні 31 танка Abrams, щоб доставити їх восени. Підготовка ЗСУ на цьому виді бронетехніки розпочнеться вже скоро, найближчими тижнямитренувальні танки прибудуть на полігон у ФРН.

"Все це - величезний прогрес, - зазначив Остін. - І я впевнений, що це обладнання - і підготовка, яка його супроводжує - забезпечить українським військам можливість і надалі досягати успіху на полі бою".

Нова допомога: мінні трали та паливозаправники

Крім того, як повідомив Остін, союзники України, зокрема, Нідерланди та Німеччина, ухвалили рішення надати Україні паливозаправники, мінні трали та транспортні засоби.

"І ми говорили про ключові засоби, які допоможуть Україні дати відсіч російським військам, такі як важка техніка і транспортні засоби, паливозаправники і мінні трали", - зазначив глава Пентагону, подякувавши союзникам за оголошення нової допомоги Києву.

Остін також прокоментував нещодавнє рішення ЄС щодо плану передачі Україні мільйона снарядів та прискорення їх виробництва для ЗСУ.

"Усе більше країн замислюються над тим, як вони можуть збільшити промислове виробництво - не лише в короткостроковій, а й у середньостроковій та довгостроковій перспективі. - зауважив міністр оборони США. -І це потужне нагадування про те, що наша підтримка захисників України надовго".

Остін: Путін прорахувався із вторгненням в Україну

Окрім того, Остін висловив думку, що президент РФ Володимир Путін, розпочавши повномасштабне вторгненя в Україну, "прорахувався". "Він думав, що Україна не наважиться дати відсіч. Але Україна стоїть міцно, з допомогою своїх партнерів. Путін думав, що наша єдність розколеться. Але російська жорстока війна за вибором лише зблизила нас", - сказав глава Пентагону.

Перше засідання у форматі "Рамштайн" відбулося наприкінці квітня 2022 року. Після 11-ї зустрічі Остін також повідомив, що Контактна група з оборони України збиратиметься щомісяця задля того, щоб зробити більше.