Іспанія відправить Україні шість танків Leopard 2 у квітні

Іспанці відремонтували шість "Леопардів" для ЗСУ. Зараз їх випробовують, а після Великодня, який в країні відсвяткують 9 квітня, доставлять до України.

Іспанія відправить шість обіцяних бойових танків Leopard 2 А4 в Україну після Великодня, який країна відзначить 9 квітня. Про це заявила в середу, 29 березня, іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес.

Ці танки не використовували роками та зберігали на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса. Їх відремонтували для Збройних сил України (ЗСУ). Зараз вони проходять випробування в Іспанії, передає AFP.

Під час візиту до Києва 23 лютого іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що країна може надати ще чотири німецьких Leopard 2 після ремонту. Строків їхньої поставки він не назвав.

У березні 55 українських військових завершили чотиритижневий навчальний курс в Іспанії, де проходили тренування на "Леопардах".

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"Леопарди" підуть у контрнаступ у квітні-травні

На полі бою танки Leopard з'являться у контрнаступі України, який планується на кількох напрямках, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю естонському мовнику ERR 26 березня. Його строки залежать, зокрема, від погодних умов. "Думаю, ми побачимо їх у квітні-травні", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, як українські військові оцінюють ці танки після тренування на них, Резніков відповів: "Я думаю, що вони провели таке порівняння: як "Жигулі" та "Мерседес". Така різниця".

"Танковий зоопарк" ЗСУ

27 березня стало відомо, що Німеччина передала Україні всі 18 обіцяних танків Leopard 2A6, а Португалія - три. Ці німецькі танки вже також поставили або пообіцяли поставити Польща, Канада, Фінляндія, Норвегія та Швеція. Крім того, Київ очікує на щонайменше сотню старіших моделей німецьких танків - Leopard 1 - від ФРН, Данії та Нідерландів.

Для протистояння Росії, в тому числі у запланованому контрнаступі, союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн. Першою погодилась надати ЗСУ основні бойові танки західного зразка Великобританія - 14 одиниць Chаllenger 2.

Днями стало відомо, що британські Chаllenger 2 вже прибули Україну, однак їхня кількість не уточнювалась. "Можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі. Тож, в сухому залишку: наш "військовий зоопарк" розширюється. А до "бойових кицьок" (Leopard 2. - Ред.) долучився "слон". Саме так прозвали Challenger наші десантники", - так Резніков прокоментував надходження бойових машин.

Тим часом США пообіцяли передати Києву 31 американський танк Abrams.