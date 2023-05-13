Німеччина готує рекордний пакет військової допомоги Україні
Роман Губа
2 год. тому
Der Spiegel із посиланнями на джерела анонсує, що Німеччина передасть Україні військову допомогу на 2,7 мільярда євро.
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Берлін готує найбільший з початку війни пакет військової допомоги Києву, повідомляє Der Spiegel у суботу, 13 травня, із посиланням на джерела в уряді.
Як пише видання, до України буде направлено 20 БТР Marder та 30 танків Leopard 1, 18 колісних самохідних гаубиць, 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS -T-SLS з керованими ракетами.
За даними видання, Німеччина також надасть до 200 розвідувальних дронів. Крім того, Україна отримає 100 бронетранспортерів для транспортування військовослужбовців і 100 транспортних засобів логістичної підтримки.
14 травня в німецькому Аахені Зеленському мають вручити премію Карла Великого. ЗМІ писали і про можливий візит президента України до Берліна. Джерела Der Spiegel повідомляють, що в суботу Зеленський буде в Римі й звідти має вилетіти літаком до ФРН.
Публікації в пресі про ймовірний візит Зеленського до Німеччини викликали обурення української сторони. У медіа з'явилася інформація від анонімних співрозмовників, "наближених до українського уряду", що через розголошення даних у Києві "настільки роздратовані", що візит може бути скасований.
Поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою в розголошенні конфіденційних даних щодо заходів безпеки. Посол України у ФРН Олексій Макеєв назвав витік конфіденційної інформації про візит Зеленського "дуже прикрим".