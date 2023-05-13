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Системи ППО IRIS-T SLMФото: Diehl Defence
ПолітикаНімеччина

Німеччина готує рекордний пакет військової допомоги Україні

Роман Губа
2 год. тому

Der Spiegel із посиланнями на джерела анонсує, що Німеччина передасть Україні військову допомогу на 2,7 мільярда євро.

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Берлін готує найбільший з початку війни пакет військової допомоги Києву, повідомляє Der Spiegel у суботу, 13 травня, із посиланням на джерела в уряді.

Як пише видання, до України буде направлено 20 БТР Marder та 30 танків Leopard 1, 18 колісних самохідних гаубиць, 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS -T-SLS з керованими ракетами.

За даними видання, Німеччина також надасть до 200 розвідувальних дронів. Крім того, Україна отримає 100 бронетранспортерів для транспортування військовослужбовців і 100 транспортних засобів логістичної підтримки.

Офіційно про новий пакет військової допомоги на 2,7 мільярда євро може бути оголошено 14 травня під час ймовірного візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна  та Аахена, додає Der Spiegel.

Зеленський може приїхати до Німеччини

14 травня в німецькому Аахені Зеленському мають вручити премію Карла Великого. ЗМІ писали і про можливий візит президента України до Берліна. Джерела Der Spiegel повідомляють, що в суботу Зеленський буде в Римі й звідти має вилетіти літаком до ФРН.

Публікації в пресі про ймовірний візит Зеленського до Німеччини викликали обурення української сторони. У медіа з'явилася інформація від анонімних співрозмовників, "наближених до українського уряду", що через розголошення даних у Києві "настільки роздратовані", що візит може бути скасований.

Поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою в розголошенні конфіденційних даних щодо заходів безпеки. Посол України у ФРН Олексій Макеєв назвав витік конфіденційної інформації про візит Зеленського "дуже прикрим".

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