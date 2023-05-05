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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав "дуже прикрим" витік інформації про візит Володимира Зеленського до Берліна.Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Витік про візит Зеленського в Берлін є дуже прикрим - посол

Степан Смишляєв
1 год. тому

Безпека глави держави - дуже серйозне питання, тому ситуацій, подібних до розголошення даних про візит президента воюючої України Володимира Зеленського до Німеччини, не має бути, наголосив Олексій Макеєв.

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Посол України у ФРН Олексій Макеєв назвав "дуже прикрим" витік конфіденційної інформації про запланований візит президента України Володимира Зеленського в Німеччину.

Він наголосив, що безпека глави держави - дуже серйозне питання, тому подібних ситуацій не має бути. "Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо вихід", - сказав Макеєв у коментарі німецькому інформаційному агентству dpa ввечері у четвер, 4 травня, додавши, що не може надати додаткових коментарів з цього питання.

У ФРН розслідують розголошення деталей візиту Зеленського

Напередодні берлінське видання B. Z. написало, що Зеленський приїде до німецької столиці 13 травня. У матеріалі цитувався працівник поліції Берліна й повідомлялись деталі підготовки до візиту, що мають конфіденційний характер. Зокрема, у новині навіть називався готель, у якому зупиниться президент. 

Після цього кілька великих німецьких ЗМІ написали про візит, який триватиме і 14 травня, з підтвердженням з власних джерел. А згодом у медіа з'явилася інформація від анонімних співрозмовників, "наближених до українського уряду", що через розголошення даних у Києві "настільки роздратовані", що візит може бути скасований.

Поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою в розголошенні конфіденційних даних щодо заходів безпеки. "Берлінська поліція жодного разу офіційно не надавала інформації, яка поставила б під загрозу візит", - заявили правоохоронці. Вони наголосили, що лише підтвердили пресі сам факт підготовки до візиту, але запевнили, що жодних деталей щодо заходів безпеки чи перебігу візиту не надавали.

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