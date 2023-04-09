В Ахені планують вручити Зеленському премію Карла Великого

Президент України Володимир Зеленський може особисто прибути до Ахена для отримання Міжнародної премії імені Карла Великого, пише Bild am Sonntag. Канцлер ФРН Олаф Шольц може виступити з промовою на врученні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) планує виступити з урочистою промовою (Laudatio) на церемонії вручення президентові України Володимиру Зеленському Міжнародної премії імені Карла Великого 14 травня. Про це повідомило у суботу, 8 квітня, німецьке видання Bild am Sonntag (BAMS) із посиланням на джерела в урядових колах.

За даними видання, український лідер може особисто прибути до німецького міста Ахен. У такому разі це стане його першим візитом до ФРН із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас поїздці може стати на заваді весняний контрнаступ ЗСУ. У такому разі Зеленський виступить перед учасниками церемонії за допомогою відеозв'язку.

Спочатку очікувалося, що вручення відбудеться 18 травня. Однак, оскільки 19-21 травня відбудеться саміт Великої сімки (G7) у японській Хіросімі, в якому має брати участь Шольц, церемонію нагородження перенесли.

Український лідер з початку війни побував у США, Великобританії, Франції, Бельгії та Польщі. Німеччина - після США - друга країна за обсягами постачання озброєнь Києву, однак відносини між урядами у Берліні та Києві є щонайменше складними, зазначає Bild. "Зустріч Шольца і Зеленського в Ахені могла би відкрити новий розділ дружби", йдеться у публікації.

Зеленський та український народ стали лауреатами премії

Президент України Володимир Зеленський та український народ стали лауреатами престижної Міжнародної премії імені Карла Великого 2023 року. Про своє рішення Комітет премії оголосив 16 грудня 2022 року.

В обґрунтуванні рішення наголошується, що "український народ під керівництвом президента Володимира Зеленського захищає не лише суверенітет своєї країни і життя її громадян, а й Європу та європейські цінності".

"У цій оборонній війні Володимир Зеленський не лише президент свого народу та головнокомандувач української армії, а й мотиватор, комунікатор, двигун та сполучна ланка між Україною та численною групою прихильників", - наголосило журі.

Історія премії

Премію імені Карла Великого вручають в Ахені за внесок у об'єднання Європи з 1950 року. Одними з перших її лауреатів були Вінстон Черчілль та Конрад Аденауер (Konrad Adenauer). У різні роки її отримували відомі політики та громадські діячі: Вацлав Гавел, Анґела Меркель (Angela Merkel), Еммануель Макрон, Папа Римський Франциск та інші.

У 2022 році премію отримали білоруські опозиціонерки Світлана Тихановська, Марія Колесникова та Вероніка Цепкало - за "неповторний приклад боротьби проти диктатури, придушення та неправової держави".