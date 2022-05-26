 Премію Карла Великого вручили трьом активісткам із Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2022

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Новини

Премію Карла Великого вручили трьом активісткам із Білорусі

Нагороду отримали Світлана Тихановська, Вероніка Цепкало та Марія Колесникова.

Світлана Тихановська (у центрі), Вероніка Цепкало (праворуч) та сестра Марії Колесникової Тетяна Хомич (ліворуч) на врученні премії в Ахені

Світлана Тихановська (у центрі), Вероніка Цепкало (праворуч) та сестра Марії Колесникової Тетяна Хомич (ліворуч) на врученні премії в Ахені

Міжнародну премію імені Карла Великого вручили трьом відомим громадським активісткам із Білорусі - Світлані Тихановській, Вероніці Цепкало та Марії Колесниковій. Церемонія відбулась у Коронаційному залі Ахенської ратуші у четвер, 26 травня.

Тихановська, Цепкало та Колесникова отримали нагороду "за внесок у боротьбу за права людини та мир у найважчих політичних умовах". Оскільки Колесникова перебуває в ув'язненні у Білорусі, премію від її імені приймала її сестра Тетяна Хомич.

На урочистій церемонії в Ахені серед 600 гостей були присутні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) і прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст (Hendrik Wüst).

Виступаючи на церемонії вручення нагороди, глава німецького МЗС назвала лауреатів премії 2022 року "наймужнішими жінками Європи". "Світло, запалене ними, осяяло всю Європу", - сказала Бербок.

Премія імені Карла Великого

Міжнародна премія імені Карла Великого є однією з найважливіших європейських нагород. Вона вручається з 1950 року людям та організаціям за їхню провідну роль в об'єднанні Європи.

Минулого року її отримав президент Румунії Клаус Йоганніс. У 2019 році премію вручили генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу, за рік до цього - президенту Франції Еммануелю Макрону, у 2017 році нагороду отримав британський історик Гартон Еш, а в 2016 - Папа Римський Франциск.

Раніше премією відзначали, серед інших, короля Іспанії Хуана Карлоса I, Папу Іоанна Павла II та ексканцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel).

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