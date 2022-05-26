Премію Карла Великого вручили трьом активісткам із Білорусі

Міжнародну премію імені Карла Великого вручили трьом відомим громадським активісткам із Білорусі - Світлані Тихановській, Вероніці Цепкало та Марії Колесниковій. Церемонія відбулась у Коронаційному залі Ахенської ратуші у четвер, 26 травня.

Тихановська, Цепкало та Колесникова отримали нагороду "за внесок у боротьбу за права людини та мир у найважчих політичних умовах". Оскільки Колесникова перебуває в ув'язненні у Білорусі, премію від її імені приймала її сестра Тетяна Хомич.

На урочистій церемонії в Ахені серед 600 гостей були присутні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) і прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст (Hendrik Wüst).

Виступаючи на церемонії вручення нагороди, глава німецького МЗС назвала лауреатів премії 2022 року "наймужнішими жінками Європи". "Світло, запалене ними, осяяло всю Європу", - сказала Бербок.

Премія імені Карла Великого

Міжнародна премія імені Карла Великого є однією з найважливіших європейських нагород. Вона вручається з 1950 року людям та організаціям за їхню провідну роль в об'єднанні Європи.

Минулого року її отримав президент Румунії Клаус Йоганніс. У 2019 році премію вручили генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу, за рік до цього - президенту Франції Еммануелю Макрону, у 2017 році нагороду отримав британський історик Гартон Еш, а в 2016 - Папа Римський Франциск.

Раніше премією відзначали, серед інших, короля Іспанії Хуана Карлоса I, Папу Іоанна Павла II та ексканцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel).

Читайте також: Пулітцерівська премія відзначила всіх українських журналістів