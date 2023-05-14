  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Lisi Niesner/REUTERS
ПолітикаНімеччина

Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером ФРН

Роман Губа
2 год. тому

Олаф Шольц зустрівся з Володимиром Зеленським у Берліні. Українського президента у відомстві федерального канцлера зустрічали з почестями.

https://p.dw.com/p/4RK5a

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) під час візиту до Берліна у неділю, 14 травня, повідомляє dpa. Українського президента у відомстві федерального канцлера зустрли з військовими почестями

Шольц та Зеленський вже провели переговори віч-на-віч, згодом очікуються обговорення у розширеному складі. Очікуються, зокрема, також консультації за участю міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), міністерки внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) та очільниці МЗС Анналени Бербок (Annalena Berbock). Цього дня також очікується спільна пресконференція Зеленського і Шольца.

Володимира Зеленського зустрічали у відомстві федерального канцлера з військовими почестями
Володимира Зеленського зустрічали у відомстві федерального канцлера з військовими почестямиФото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Читайте також:Зеленський у Берліні: чого очікувати від візиту 

Зеленський вже зустрівся зі Штайнмаєром

Раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Берліні з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Прийом відбувся у резиденції президента ФРН у палаці Бельвю. Під час зустрічі Зеленський висловив вдячність Німеччині за підтримку України, яка протистоїть російській агресії.

Це перший візит українського президента до Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як очікується, пізніше цього ж дня в німецькому місті Аахен відбудеться урочиста церемонія вручення Володимирові Зеленському та українському народу Премії імені Карла Великого. З 1950 року вона присуджується діячам, які зробили видатний внесок у справу європейської єдності.

Напередодні міноборони Німеччини повідомило, що уряд у Берліні готує найбільший з початку масштабного вторгнення військ РФ пакет військової допомоги Україні на суму майже 2,7 мільярда євро. За цими даними, Україна має отримати від Німеччини ще 20 БМП Marder, 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, чотири системи ППО IRIS-T SLM, 12 пускових установок IRIS-T SLS, сотні керованих ракет для цих систем та до 200 розвідувальних дронів. Крім того, очікується, що Україні нададуть 100 бронетранспортерів для транспортування українських військовослужбовців та 100 транспортних засобів логістичної підтримки.

Чи змінився Бундесвер за рік війни в Україні

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером ФРН

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду

Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду

Культура23 год. тому28:08 хв.
Ракета SCALP/Storm Shadow на заводі виробника у французькому Бурзі

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Конфлікти12 травня 2023 р.
Танки Leopard 2, передані українській армії

ЗСУ прорвали пропагандистський фронт Росії

ЗСУ прорвали пропагандистський фронт Росії

Конфлікти12 травня 2023 р.
На вечорі українсько-німецької дружби в Аахені, 5 травня

В Аахені вшановують українську культуру

В Аахені вшановують українську культуру

Культура12 травня 2023 р.
Пошкоджені обстрілами російських військ будинки в Нікополі

Нікополь - життя під обстрілами навпроти окупованої ЗАЕС

Нікополь - життя під обстрілами навпроти окупованої ЗАЕС

Конфлікти12 травня 2023 р.
Армін Папперґер (справа)

Rheinmetall: зброя для України та теплові насоси для Європи

Rheinmetall: зброя для України та теплові насоси для Європи

Економіка12 травня 2023 р.
На головну сторінку