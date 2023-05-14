Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером ФРН

Олаф Шольц зустрівся з Володимиром Зеленським у Берліні. Українського президента у відомстві федерального канцлера зустрічали з почестями.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) під час візиту до Берліна у неділю, 14 травня, повідомляє dpa. Українського президента у відомстві федерального канцлера зустрли з військовими почестями

Шольц та Зеленський вже провели переговори віч-на-віч, згодом очікуються обговорення у розширеному складі. Очікуються, зокрема, також консультації за участю міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), міністерки внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) та очільниці МЗС Анналени Бербок (Annalena Berbock). Цього дня також очікується спільна пресконференція Зеленського і Шольца.

Володимира Зеленського зустрічали у відомстві федерального канцлера з військовими почестями Фото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

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Зеленський вже зустрівся зі Штайнмаєром

Раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Берліні з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Прийом відбувся у резиденції президента ФРН у палаці Бельвю. Під час зустрічі Зеленський висловив вдячність Німеччині за підтримку України, яка протистоїть російській агресії.

Це перший візит українського президента до Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як очікується, пізніше цього ж дня в німецькому місті Аахен відбудеться урочиста церемонія вручення Володимирові Зеленському та українському народу Премії імені Карла Великого. З 1950 року вона присуджується діячам, які зробили видатний внесок у справу європейської єдності.

Напередодні міноборони Німеччини повідомило, що уряд у Берліні готує найбільший з початку масштабного вторгнення військ РФ пакет військової допомоги Україні на суму майже 2,7 мільярда євро. За цими даними, Україна має отримати від Німеччини ще 20 БМП Marder, 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, чотири системи ППО IRIS-T SLM, 12 пускових установок IRIS-T SLS, сотні керованих ракет для цих систем та до 200 розвідувальних дронів. Крім того, очікується, що Україні нададуть 100 бронетранспортерів для транспортування українських військовослужбовців та 100 транспортних засобів логістичної підтримки.