Єрмак: Робота Тристоронньої контактної групи заблокована

Робота мінської Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі заблокована Росією та сепаратистами. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу, організованого у п'ятницю, 5 березня, брюссельським аналітичним центром European Policy Centre, повідомляє кореспондент DW.

"Сьогодні йде дуже важка робота у Тристоронній контактній групі, вона практично заблокована. Вона заблокована Російською Федерацією і так званими сепаратистами (…), практично жодне питання не рухається уперед", - зазначив Єрмак. Водночас він додав: "Діалог продовжується, перемовини продовжуються".

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"Я не розумію, коли це відбулося і хто це погодив, що Росія, чомусь, почала поводити себе на перемовинах не як безпосередній учасник конфлікту, а як нібито модератор або медіатор цього процесу. З цим Україна ніколи не зможе погодитися, бо це є неправдою", - зазначив Єрмак, який у команді президента України Володимира Зеленського відповідає за переговори з Москвою щодо врегулювання конфлікту довкола Донбасу.

Чи долучаться США до переговорів щодо Донбасу?

Єрмак також прокоментував питання можливого долучення Вашингтона до переговорів. "Участь Сполучених Штатів теж є дуже важливою. (…) Хочу, щоб мене чітко розуміли - сьогодні існує "нормандський формат", у ньому є чотири сторони. Безумовно, рішення щодо долучення будь-кого до цього формату повинно ухвалюватися учасниками "нормандського формату", - зауважив Єрмак. Нагадаємо, що до "нормандської четвірки" входять Україна, Росія, Німеччина та Франція. "Але участь США та їхня принципова позиція, безумовно, мають зіграти свою важливу роль в досягненні миру та припиненні війни на Донбасі", - додав керівник Офісу президента України.

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Нагадаємо, напередодні, 4 березня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про зростання напруженості на лінії зіткнення на Донбасі щібито з вини української сторони. Він зазначив, що фіксуються "все частіше і частіше обстріли території Донбасу з боку українських збройних сил або різних формувань, які там в України є поблизу лінії зіткнення".

Останнім часом на Донбасі спостерігається дедалі частіше порушення режиму припинення вогню. Так само почастішали повідомлення про втрати в українських військах в тому числі й унаслідок обстрілів з боку збройних формувань підтримуваних Росією сепаратистів.