Єрмак: Робота Тристоронньої контактної групи заблокована

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що робота Тристоронньої контактної групи на сьогодні заблокована Росією. Він також прокоментував питання долучення США до "нормандського формату".
Робота мінської Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі заблокована Росією та сепаратистами. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу, організованого у п'ятницю, 5 березня, брюссельським аналітичним центром European Policy Centre, повідомляє кореспондент DW.
"Сьогодні йде дуже важка робота у Тристоронній контактній групі, вона практично заблокована. Вона заблокована Російською Федерацією і так званими сепаратистами (…), практично жодне питання не рухається уперед", - зазначив Єрмак. Водночас він додав: "Діалог продовжується, перемовини продовжуються".
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"Я не розумію, коли це відбулося і хто це погодив, що Росія, чомусь, почала поводити себе на перемовинах не як безпосередній учасник конфлікту, а як нібито модератор або медіатор цього процесу. З цим Україна ніколи не зможе погодитися, бо це є неправдою", - зазначив Єрмак, який у команді президента України Володимира Зеленського відповідає за переговори з Москвою щодо врегулювання конфлікту довкола Донбасу.
Єрмак також прокоментував питання можливого долучення Вашингтона до переговорів. "Участь Сполучених Штатів теж є дуже важливою. (…) Хочу, щоб мене чітко розуміли - сьогодні існує "нормандський формат", у ньому є чотири сторони. Безумовно, рішення щодо долучення будь-кого до цього формату повинно ухвалюватися учасниками "нормандського формату", - зауважив Єрмак. Нагадаємо, що до "нормандської четвірки" входять Україна, Росія, Німеччина та Франція. "Але участь США та їхня принципова позиція, безумовно, мають зіграти свою важливу роль в досягненні миру та припиненні війни на Донбасі", - додав керівник Офісу президента України.
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Нагадаємо, напередодні, 4 березня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про зростання напруженості на лінії зіткнення на Донбасі щібито з вини української сторони. Він зазначив, що фіксуються "все частіше і частіше обстріли території Донбасу з боку українських збройних сил або різних формувань, які там в України є поблизу лінії зіткнення".
Останнім часом на Донбасі спостерігається дедалі частіше порушення режиму припинення вогню. Так само почастішали повідомлення про втрати в українських військах в тому числі й унаслідок обстрілів з боку збройних формувань підтримуваних Росією сепаратистів.