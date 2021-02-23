Український військовий загинув на Донбасі 28 лютого - ООС

Один український військовий загинув у неділю, 28 лютого, внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань на Донбасі.

Як повідомили зранку у понеділок, 1 березня, на офіційній сторінці операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook, до загибелі військовослужбовця призвели обстріли поблизу населеного пункту Пищевик, що у Новоазовському районі Донецької області. Тут, за інформацією ООС, проросійські бойовики відкривали прицільний вогонь з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

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Загалом протягом неділі воєнізовані формування сепаратистів сім разів порушили режим припинення вогню. Так, вогнева активність була зафіксована в районі населених пунктів Широкине та Водяне, що на Приазов'ї, а також поблизу Верхньоторецького на Донеччині.

У відповідь на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, йдеться у повідомленні.

Востаннє про загибель українських військових на Донбасі військового повідомлялося 23 лютого.