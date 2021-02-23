 Український військовий загинув на Донбасі 28 лютого - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Український військовий загинув на Донбасі 28 лютого - ООС

Солдат ЗСУ загинув внаслідок обстрілів поблизу населеного пункту Пищевик на Донеччині. Загалом незаконні збройні формування 28 лютого сім разів відкривали вогонь по українських позиціях.

На Донбасі продовжуються порушення режиму тиші

На Донбасі продовжуються порушення режиму "тиші"

Один український військовий загинув у неділю, 28 лютого, внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань на Донбасі.

Як повідомили зранку у понеділок, 1 березня, на офіційній сторінці операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook, до загибелі військовослужбовця призвели обстріли поблизу населеного пункту Пищевик, що у Новоазовському районі Донецької області. Тут, за інформацією ООС, проросійські бойовики відкривали прицільний вогонь з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Читайте також: Кравчук: Без зміни мінського і нормандського форматів миру на Донбасі не досягти (відео)

Загалом протягом неділі воєнізовані формування сепаратистів сім разів порушили режим припинення вогню. Так, вогнева активність була зафіксована в районі населених пунктів Широкине та Водяне, що на Приазов'ї, а також поблизу Верхньоторецького на Донеччині.

У відповідь на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, йдеться у повідомленні.

Востаннє про загибель українських військових на Донбасі військового повідомлялося 23 лютого.

Дивитись відео 19:32

Леонід Кравчук про Зеленського, мир на Донбасі, санкції проти Медведчука та роль США (25.02.2021)

Також за темою

Ukraine | Gnutovo

На Донбасі загинули двоє українських військових - ООС 23.02.2021

Двоє українських військовослужбовців загинули і ще двоє поранені за поточну та попередню добу внаслідок обстрілів. Учора в ООС зафіксували 11 порушень режиму припинення вогню з боку ОРДЛО, а від сьогодні вже три.

Ukraine Coronavirus Militär

Київ повідомив про двох загиблих військових на Донбасі 06.02.2021

У штабі ООС повідомили про загибель двох українських військовослужбовців унаслідок підриву на вибуховому пристрої. Ще один боєць отримав поранення під час обстрілів з боку сепаратистів.

Ukraine Coronavirus Militär

ДБР відкрило провадження за фактом загибелі трьох бійців на Донбасі 14.02.2021

На місці події працюють слідчі ДБР у Краматорську, повідомили в відомстві. Керівництво ДБР обіцяє тримати розслідування даного кримінального провадження на особистому контролі.

Реклама

Докладно

Адольф Гітлер (Adolf Hitler) та Йосип Сталін (праворуч)

Польський історик про порівняння Сталіна з Гітлером

Інтерв'ю DW з професором Вроцлавського університету Кшиштофом Рухневичем.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  