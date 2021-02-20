Кремль закидає ЗСУ дедалі частіші обстріли території ОРДЛО

Погіршення ситуації на Донбасі викликає стурбованість у Кремлі. Про це заявив у четвер, 4 березня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. "Ми, справді, з глибокою стурбованістю спостерігаємо за зростаючою напруженістю на лінії зіткнення", - сказав Пєсков журналістам, цитує "Інтерфакс".

Він зазначив, що фіксуються "все частіше і частіше обстріли території Донбасу з боку українських збройних сил або різних формувань, які там в України є поблизу лінії зіткнення". "Ми фіксуємо заходження українських військових в ті зони, де вони не повинні бути після завершення розведення. І все це привід для нашої серйозної стурбованості", - підкреслив Пєсков.

Прессекретаря Путіна також запитали, чи готовий Кремль впливати на "формування на непідконтрольній частині Донбасу, щоб повернутися до перемир'я". "Кремль, власне, постійно це робить. Але зараз ми бачимо, що все частіше і частіше йдуть обстріли з українського боку", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук заявив під час засідання групи про загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню на Сході України.

Як повідомлялося, останнім часом на Донбасі спостерігається дедалі частіше порушення режиму припинення вогню. Так само почастішали повідомлення про втрати в українських військах в тому числі й унаслідок обстрілів з боку збройних формувань підтримуваних Росією сепаратистів.