Анкара готова організувати діалог Путіна й Зеленського - речник Ердогана

Туреччина готова організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна, аби не допустити ескалації ситуації. Про це в суботу, 4 грудня, сказав в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин.

"Ми готові зробити все від нас залежне, щоб запобігти новій ескалації ситуації в регіоні", - повідомив він. За словами Калина, протистояння України та Росії не відповідає інтересам і Туреччини, і всього регіону. Він також підкреслив, що Анкара має однаково хороші відносини з Києвом і Москвою, натомість багато країн Заходу "не мають мають подібних конструктивних зв'язків з Росією".

За словами речника Ердогана, "ідеальним варіантом" було би вирішення питанням самими сторонами. "Однак, якщо подібне не виходить, то Туреччина може відіграти роль, зробити конструктивний внесок у зниження напруги і організувати діалог", - зазначив Ібрагім Калин.

За його словами, президент Туреччини Ердоган готовий організувати діалог Путіна й Зеленського, що "буде сприяти зниженню напруженості". Прессекретар турецького лідера нагадав, що Ердоган раніше вже озвучував подібну пропозицію Путіну.

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Кремль відкидає посередництво

Як повідомлялося, готовність стати посередником між Києвом і Москвою Ердоган висловлював ще наприкінці листопада. Тоді ж у РФ відкинули таку можливість. "Про жодну посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йтися", - заявила 1 грудня речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Україна не проти допомоги від Туреччини

Водночас українське зовнішньополітичне відомство раніше позитивно відреагувало на пропозицію Ердогана. Україна схвалюватиме будь-які зусилля, які можуть допомогти їй покласти край війні, повернути території України, що наразі перебувають під контролем Росії, заявив 29 листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи ініціативу президента Туреччини. "Україна залишається прихильною до роботи "нормандського формату", проте ми ніколи не відмовлялися від будь-яких пропозицій чи ініціатив "добрих офіцерів", запропонованих іншими партнерами та друзями", - сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства. Він також наголосив, що повинні бути певні червоні лінії, що "не має бути жодних угод щодо України, ухвалених без України".

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На важливості партнерства з Туреччиною наголошував нещодавно під час пресмарафону і президент України Володимир Зеленський. Він також повідомляв, що через Ердогана російській стороні передали списки утримуваних осіб для можливого майбутнього обміну.