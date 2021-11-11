Зеленському направили петицію про візовий режим з Росією

Електронна петиція з вимогою обмежити громадянам Російської Федерації право на в'їзд до України набрала у четвер, 11 листопада, необхідні для розгляду президентом 25 тисяч голосів. Її створив 2 листопада український активіст Сергій Стерненко.

"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму", - йдеться у петиції.

"Тема петиції особливо актуальна з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів", - прокоментував цей заклик Cтерненко на своїй сторінці у Facebook.

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Глава держави не зобов'язаний виконувати вимоги петиції, які набрали підписи, але повинен обов'язково на них відреагувати. Таку форму звернення до президента України запровадили у 2015 році.

Раніше в Україні закликали заборонити концерти виконавців із Росії. Володимир Зеленський доручив розглянути це питання уряду, РНБО та СБУ.