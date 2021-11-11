 Зеленському направили петицію про візовий режим з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2021

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Новини

Зеленському направили петицію про візовий режим з Росією

Активіст Сергій Стерненко створив електронну петицію із закликом заборонити в'їзд росіянам або запровадити візовий режим. Її підтримали понад 25 тисяч осіб. Тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Колючий дріт біля російсько-українсько кордону

Колючий дріт біля російсько-українсько кордону

Електронна петиція з вимогою обмежити громадянам Російської Федерації право на в'їзд до України набрала у четвер, 11 листопада, необхідні для розгляду президентом 25 тисяч голосів. Її створив 2 листопада український активіст Сергій Стерненко.

"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму", - йдеться у петиції.

 "Тема петиції особливо актуальна з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів", - прокоментував цей заклик Cтерненко на своїй сторінці у Facebook.

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Глава держави не зобов'язаний виконувати вимоги петиції, які набрали підписи, але повинен обов'язково на них відреагувати. Таку форму звернення до президента України запровадили у 2015 році.

Раніше в Україні закликали заборонити концерти виконавців із Росії. Володимир Зеленський доручив розглянути це питання уряду, РНБО та СБУ. 

Дивитись відео 19:58

Ігор Кондратюк про заборону концертів виконавців з Росії, війну і Зеленського (13.10.2021)

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