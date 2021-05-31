Сергію Стерненку скасували домашній арешт та дали умовний однорічний термін

Одеський апеляційний суд зняв обвинувачення з активіста Сергія Стерненка за статтею про розбійний напад на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича і призначив умовне покарання за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Відповідне рішення суд оголосив у понеділок, 31 травня.

Таким чином суд скасувати вирок у частині за статтею 187 Кримінального кодексу щодо розбою, за статтею 146 щодо викрадення його визнано винним, але покарання не застосовано, оскільки минули строки давності. Водночас за статтею 263 щодо зброї Стерненка визнано винним, але три роки ув'язнення замінено на умовне покарання терміном один рік.

Домашній арешт активісту суд також скасував. Сам Стерненко, однак, заявив, що не вважає це судове рішення справедливим. "Я не вважаю рішення справедливим. Ми, звичайно ж, будемо оскаржувати рішення", - сказав він, передає агенція "Українські новини".

Справа Сергія Стерненка

Сергій Стерненко став відомим після того, як ще студентом юридичного факультету взяв участь у подіях Євромайдану 2013-2014 років, а потім очолив осередок "Правого сектора" в Одесі. Він організовував зриви виступів російських митців та політиків, створив рух спротиву політиці місцевого мера Труханова, якого вважають проросійським діячем. Останнім часом Стерненко був відомим блогером і створював сюжети з викриття корупції та організованої злочинності.

23 лютого цього року Приморський районний суд Одеси засудив Сергія Стерненка до семи років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні Щербича. Стерненка засуджено за розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї. Обтяжуючою обставиною суд визнав ту, що напад на потерпілого був пов'язаний з його "службовим та громадським обов'язком". Вказав суд і на "негативне ставлення Стерненка до ідеології та партійної приналежності Щербича".

5 березня Стерненко подав апеляцію на судовий вирок. 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт Сергію Стерненку та Руслану Демчуку.