 Стерненка виправдали за статтею про розбій, за якою його засудили до 7 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2021

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Новини

Стерненка виправдали за статтею про розбій, за якою його засудили до 7 років

Апеляційний суд Одеської області вирішив, що активіста Сергія Стерненка незаконно засудили за розбій у справі про викрадення й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича, за якою йому дали сім років в'язниці.

Сергій Стерненко

Сергій Стерненко (архівне фото)

Апеляційний суд Одеської області у понеділок, 31 травня, дійшов висновку, що Приморський суд Одеси незаконно засудив активіста Сергія Стерненка за розбій у справі про викрадення й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Суд вирішив, що Стерненко підлягає виправданню за цим епізодом, повідомив один із членів суддівської колегії Апеляційного суду під час читання вироку, передає агенція "Українські новини". 

За словами судді, вину Стерненка за статтею 187 Кримінального кодексу щодо розбою не доведено. Такого ж висновку Апеляційний суд дійшов щодо другого обвинуваченого у справі - Руслана Демчука.

Суд продовжує читання вироку. Остаточне рішення за апеляційною скаргою Стерненка ще не винесено.

Справа Сергія Стерненка

Сергій Стерненко став відомим після того, як ще студентом юридичного факультету взяв участь у подіях Євромайдану 2013-2014 років, а потім очолив осередок "Правого сектора" в Одесі. Він організовував зриви виступів російських митців та політиків, створив рух спротиву політиці місцевого мера Труханова, якого вважають проросійським діячем. Останнім часом Стерненко був відомим блогером і створював сюжети з викриття корупції та організованої злочинності.

23 лютого цього року Приморський районний суд Одеси засудив Сергія Стерненка до семи років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні Щербича. Стерненка засуджено за розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї. Обтяжуючою обставиною суд визнав ту, що напад на потерпілого був пов'язаний з його "службовим та громадським обов'язком". Вказав суд і на "негативне ставлення Стерненка до ідеології та партійної приналежності Щербича".

Крім того, за рішенням суду, в активіста конфісковано половину всього належного йому майна. 5 березня Стерненко подав апеляцію на судовий вирок. 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт Сергію Стерненку та Руслану Демчуку.

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