 Коментар: Вирок Стерненку - вирок усій судовій системі України | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.03.2021

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Україна

Коментар: Вирок Стерненку - вирок усій судовій системі України

Запит на справедливість, якої на двох Майданах вимагали українці, так і не був реалізований, вважає Сергій Руденко, оцінюючи справу одеського активіста Сергія Стерненка.

Сергій Стерненко біля будівлі СБУ в Києві в травні 2020

Український активіст Сергій Стерненко (фото з архіву)

Кілька тисяч українців у 16 ​​містах країни двічі за останній тиждень виходили на вуличні акції на підтримку 25-річного активіста Сергія Стерненка - колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора". Вирок Стерненку (сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією майна за розбій та незаконне поводження зі зброєю), ухвалений Приморським райсудом Одеси наприкінці лютого, викликав справжню хвилю обурення у різних груп населення, починаючи від студентів і закінчуючи колишніми соратниками президента Володимира Зеленського. Вони протестують проти вибіркового правосуддя, що панує в країні. А це означає, що запит на справедливість, якої на двох Майданах вимагали українці, так і залишився нереалізованим.

Що привело Стерненка в політику

Дії, за які покарали Сергія Стерненка, стосуються подій 2015 року. Тоді, за даними слідства, він разом зі своїм поплічником Русланом Демчуком викрав і катував представника проросійської партії "Родіна", депутата однієї з місцевих рад Одеської області Сергія Щербича. Суд визнав Стерненка винним, наполягаючи на тому, що в справі немає жодної політики - один лише кримінал. Адвокати засуджених вказують на недостатню доказову базу і обіцяють оскаржити вирок в апеляційному суді, до якого, завдяки вуличним протестам, справа Стерненка потрапить уже як політична.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Хоча треба визнати, що такою вона стала ще задовго до вироку Приморського райсуду Одеси. І цьому посприяли проросійські сили України, перш за все, "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) на чолі з кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Саме ОПЗЖ і їхні медіаресурси перетворили Стерненка на повне "пекельне чадо". Для тих, хто в 2014 році разом з Віктором Януковичем зазнав політичного фіаско на Майдані, стало справою честі відправити за ґрати одного з одеських активістів.

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Стерненко був одним з тих, хто в лавах "Правого сектора" активно протистояв створенню в регіоні "Одеської народної республіки" (за аналогією з "ЛНР" і "ДНР" на Донбасі) і боровся проти мера Одеси Геннадія Труханова. У 2018 році активіст пережив три напади. Останній став фатальним для одного з тих, хто вчинив замах на його життя - Стерненко вбив ножем Івана Кузнєцова, діючи, як він стверджує, в рамках необхідної оборони. Однак поліція розслідує загибель Кузнєцова як умисне вбивство, вчинене Стерненком.

Усе вищезазначене сталося протягом останніх семи років, які перетворили Стерненка на одного з лідерів громадської думки, на людину, яка є героєм для частини своїх однолітків. Саме молоді люди в більшості своїй і вийшли на акції на його підтримку в різних містах України.

Справедливість є, і за це боротьба

Справа Стерненка - це справа, перш за все, про вибіркове правосуддя. Сьогодні вулиця досить чітко артикулює послання українців владі: судді, прокурори і поліція в Україні - "чорти". Начебто і не було Євромайдану і сотні загиблих в центрі Києва. Судова, прокурорська і реформа МВС, проведені за часів президентства Порошенка, на жаль, не дали очікуваних результатів.

Правоохоронна система в Україні була і залишається репресивною щодо громадян. Нею, як і раніше, в ручному режимі керує президент і його оточення. І тому дві великі акції на підтримку Стерненка - 23 і 27 лютого - відбувалися саме біля Офісу президента України.

Треба сказати, що з 2014 року жоден із соратників Віктора Януковича так і не був засуджений до ув'язнення. Жодна людина, винна у вбивстві людей на мирних вулицях Києва, за ґратами так і не опинилася. Один з тих, хто розповідав, що це самі майданівці вбивали одне одного, колишній співробітник центрального апарату МВС Олег Татаров, обійняв посаду заступника керівника Офісу президента Зеленського.

Відверто проросійські політики - Андрій Портнов, Олена Лукаш, Олена Бондаренко - спокійно ходять по телеканалах. Депутат Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко, як стверджує РНБО, фінансують терористів з "ЛНР". А ось до в'язниці замість усіх згаданих потрапляє активіст Майдану Сергій Стерненко. І це, ясна річ, викликає обурення вулиці.

Чи почує Зеленський вулицю?

На жаль, запит на справедливість, якої прагнули українці з 1990 року, так і залишився незадоволений. Акції на підтримку Сергія Стерненка, що хвилею прокотилися країною, свідчать про те, що на вулицю готові виходити люди, які виступають проти вибіркового правосуддя. В їхніх лавах - режисер Олег Сенцов, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, колишній соратник Зеленського екссекретар РНБО Олександр Данилюк і багато інших.

Без політичного пафосу і партійної символіки вони вимагають від нинішнього президента реформи судової системи. І справедливості - не лише для Стерненка, але й для Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, звинувачених в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

Напевно, ОПЗЖ на чолі з Медведчуком спробує використати справу Стерненка для того, щоб посилити розкол в українському суспільстві та використати його проти Зеленського. Чи розуміє це президент? Сподіваюсь, так. Принаймні, до 9 березня - дня проведення з'їзду суддів, куди збираються прийти захисники Стерненка, у президента є час сказати, що він почув мітингувальників.

І не тільки почув, але і готовий до серйозних реформ у судах, прокуратурі та поліції. Якщо цього не станеться, Зеленський зробить перший крок до свого Майдану. Як це сталося з Януковичем у 2013 році напередодні Євромайдану, коли влітку люди повстали проти міліцейського свавілля в невеликому містечку Врадіївка на Миколаївщині. Тоді Віктор Федорович не надав цьому ваги. І, як виявилося, даремно.

Автор: Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач. Видав кілька книг про українських політиків.

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Запит на справедливість в Україні так і не був реалізований, вважає Сергій Руденко, оцінюючи справу Сергія Стерненка.  

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