Протести біля ОПУ: всіх затриманих відпустили, постраждали 27 поліцейських

Силовики затримали і вже відпустили 24 учасників акції протесту на підтримку екскерівника одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка під Офісом президента України (ОПУ) у вівторок, 23 лютого.

Крім того, за данимим поліції, постраждали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії. Вони отримали опіки очей. За фактом протестів слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомив відділ комунікації поліції Києва. Всього, за даними, столичної поліції, в акції протесту під ОПУ взяли участь понад дві тисячі людей.

Безстрокова акція протесту

Між тим ороганізатори протесту анонсували нову акцію 27 лютого о 12:00 під ОПУ. "Зараз ми залишатимемося на Банковій стільки, скільки потрібно. Проте влада не до кінця зрозуміла, що часи безправ'я та свавіллля закінчуються. Тому ми не збираємось зупинятися і оголошуємо безстрокову акцію протесту, яка триватиме до того моменту, поки Сергій Стерненко не буде на волі", - повідомляється на сторінці Стерненка у соцмережі Facebook.

Сергій Стерненко (фото з архіву)

Нагадаємо, вранці 23 лютого Приморський районний суд Одеси засудив колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна через звинувачення у викраденні із застосуванням зброї депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича.

Після цього в різних містах України почалися протести на підтримку Стерненка, зокрема у Києві, Житомирі і Львові.

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