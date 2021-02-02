Вирок Стерненку: сутички на акціях протесту в Києві та Житомирі

У кількох містах України у вівторок, 23 лютого, відбулися акції протесту на підтримку активіста, екскерівника "Правого сектору" в Одесі Сергія Стерненка, якого раніше цього дня суд засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

У Києві акція протесту проти вироку Стерненку відбулася поблизу будівлі Офісу президента на вулиці Банковій. Підхід до будівлі колона правоохоронців завчасно перекрила у зоні воріт. Саме там згодом виникли сутички. На акцію у Києві, за оцінками ЗМІ, зібралися понад тисячу протестувальників. Деякі з мітингарів тримали у руках транспаранти з написами: "Вітаю, друзі, в країні без судів", "Свободу Стерненку!", скандували "Зелю - геть!".

Читайте також: Сергія Стерненка засудили до семи років ув'язнення

Під час спроби прорвати кордони правоохоронців деякі з протестувальників розпилювали у їхній бік сльозогінний газ, жбурляли петарди, запалювали фаєри. Як повідомили у Нацполіції, в результаті сутичок кілька поліцейських отримали опіки очей. За фактом суточок відкрито кримінальне провадження, затримано 17 протестувальників.

У Житомирі під час акції на підтримку Стерненка біля будівлі обласної державної адміністрації також виникла сутичка, коли деякі протестувальники вирішили підпалити принесені з собою шини. За даними місцевої поліції, затримано двох осіб.

Читайте також: Суд обрав Сергію Стерненку запобіжний захід

Тим часом у Львові під стіни Львівської міськради на акцію проти вироку Стерненку прийшли, за даними ЗМІ, близько тисячі осіб. Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", учасники акції тримали плакати з портретами Стерненка та гаслами: "Волю Стерненку!", "Сьогодні його, а завтра - всіх нас!", "Прийшла весна - не тих саджають" та інші.

Читайте також: СБУ повідомила активісту Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві

Нагадаємо, вранці 23 лютого Приморський районний суд Одеси засудив екслідера одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна за викрадення із застосуванням зброї депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Прокурори вимагали засудити Стерненка до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.