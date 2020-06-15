Суд обрав Сергію Стерненку запобіжний захід

Шевченківський районний суд у понеділок увечері, 15 червня, обрав колишньому керівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суддя Володимир Бугель повністю задовольнив клопотання прокуратури. Так, згідно з постановою суду, Стерненка відправили на цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Рішення про арешт було оголошено в короткій формі, без мотивації. Захист підозрюваного вважає це незаконним. Крім того, клопотання про передачу активіста на поруки суд відхилив.

При цьому, за словами самого Стерненка, йому призначили домашній арешт на території військової частини в Одесі і виконання цього рішення є неможливим. Він передбачає, що через це прокуратура проситиме про тримання його під вартою.

Читайте також: Справа Стерненка - що треба знати про кримінальне переслідування активіста

Раніше біля будівлі Шевченківського районного суду Києва, де розглядалося клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, відбулися зіткнення, унаслідок чого правоохоронці затримали п'ятьох осіб.

Сутичка сталася через те, що присутні там прихильники Стерненка палили фаєри. Активіст на своїй сторінці у Facebook написав: "Беркут б'є людей під судом! Є затримані. Під'їжджайте!"

У свою чергу, відділ комунікації поліції Києва повідомив, що правоохоронці затримали п'ятьох осіб біля Шевченківського райсуду. "Подія сталася під час акції біля приміщення Шевченківського районного суду міста Києва. Один із учасників влаштував конфлікт із журналістами. Коли поліцейські намагалися затримати правопорушника, виникла штовханина. Найактивніших учасників затримали, їх доставляють до управління поліції для встановлення анкетних даних і надання пояснень", - йдеться у повідомленні. Пізніше всіх затриманих звільнили.

Як повідомлялося, 11 червня Стерненка було викликано на допит до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї. Йдеться про події 2018 року в Одесі, коли на нього було скоєно напад. Один із нападників помер. За версією слідства, дії Стерненка були не лише самообороною, оскільки він наздогнав одного з нападників і смертельно поранив.