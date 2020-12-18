Сергія Стерненка засудили до семи років ув'язнення

Приморський районний суд Одеси у вівторок, 23 лютого, ухвалив рішення про ув'язнення колишнього лідера одеського відділення "Правого сектору" Сергія Стерненка на сім років та три місяці. Суд визнав його винним у викраденні депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Стерненка визнано винним (...) у незаконному позбавленні волі (...) із застосуванням зброї протягом тривалого часу (...) з метою заволодіння чужим майном", - йдеться у вироку. Як заявив Стерненко, він подасть апеляцію на це рішення суду.

"7 років та 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна", - написав сам Стерненко у соцмережі Facebook. Він додав, що суд постановив взяти його під варту прямо в залі засідань і помістити в слідчий ізолятор. "Нам дають СІЗО із взяттям під варту в залі суду", - зазначив Стерненко.

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Нагадаємо, 11 червня 2020 року Стерненка викликали на допит до Служби безпеки України, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Йдеться про події 2018 року в Одесі, коли на нього було скоєно напад. Один із нападників помер. За версією слідства, дії Стерненка були не лише самообороною, бо він наздогнав одного з нападників і смертельно ранив.

15 червня 2020 року Шевченківський районний суд Одеси обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб. 18 грудня 2020 року суд відправив активіста під нічний домашній арешт. Пізніше Стерненку також висунули обвинувачення у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Прокурори вимагали засудити активіста до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.