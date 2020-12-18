 Сергія Стерненка засудили до семи років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2021

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Сергія Стерненка засудили до семи років ув'язнення

Суд в Одесі ув'язнив активіста Сергія Стерненка на сім років та три місяці у справі про викрадення людини.

Сергій Стерненко під час акції біля будівлі СБУ, 18 травня 2020 року

Сергій Стерненко під час акції біля будівлі СБУ, 18 травня 2020 року

Приморський районний суд Одеси у вівторок, 23 лютого, ухвалив рішення про ув'язнення колишнього лідера одеського відділення "Правого сектору" Сергія Стерненка на сім років та три місяці. Суд визнав його винним у викраденні депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Стерненка визнано винним (...) у незаконному позбавленні волі (...) із застосуванням зброї протягом тривалого часу (...) з метою заволодіння чужим майном", - йдеться у вироку. Як заявив Стерненко, він подасть апеляцію на це рішення суду.

"7 років та 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна", - написав сам Стерненко у соцмережі Facebook. Він додав, що суд постановив взяти його під варту прямо в залі засідань і помістити в слідчий ізолятор. "Нам дають СІЗО із взяттям під варту в залі суду", - зазначив Стерненко.

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Нагадаємо, 11 червня 2020 року Стерненка викликали на допит до Служби безпеки України, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Йдеться про події 2018 року в Одесі, коли на нього було скоєно напад. Один із нападників помер. За версією слідства, дії Стерненка були не лише самообороною, бо він наздогнав одного з нападників і смертельно ранив.

15 червня 2020 року Шевченківський районний суд Одеси обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб. 18 грудня 2020 року суд відправив активіста під нічний домашній арешт. Пізніше Стерненку також висунули обвинувачення у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Прокурори вимагали засудити активіста до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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