У Києві проходить акція на підтримку Сергія Стерненка

У Києві під будівлею Офісу президента України відбувається акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, який був визнаний винним у викраденні і пограбуванні депутата Комінтернівської райради Одеси Сергія Щербича і засуджений на понад сім років позбавлення волі, та активіста Руслана Демчука. Учасники акції під назвою "Покажіть нам справедливість" вимагають від президента України Володимира Зеленського справедливого суду над активістами.

На акцію зібралось кілька сотень людей, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Вони тримали у руках плакати з написами "Волю Стерненку", "Ми хочемо правди", "Не мовчіть".

Справа Сергія Стерненка

Сергій Стерненко став відомим після того, як ще студентом юридичного факультету взяв участь у подіях Євромайдану 2013-2014 років, а потім очолив осередок "Правого сектора" в Одесі. Він організовував зриви виступів російських митців та політиків, створив рух спротиву політиці місцевого мера Труханова, якого вважають проросійським діячем. Останнім часом Стерненко був відомим блогером і створював сюжети з викриття корупції та організованої злочинності.

23 лютого цього року Приморський районний суд Одеси засудив Сергія Стерненка до семи років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні Щербича. Стерненка засуджено за розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї. Обтяжуючою обставиною суд визнав ту, що напад на потерпілого був пов'язаний з його "службовим та громадським обов'язком". Вказав суд і на "негативне ставлення Стерненка до ідеології та партійної приналежності Щербича".

Крім того, за рішенням суду, в активіста конфісковано половину всього належного йому майна. 5 березня Стерненко подав апеляцію на судовий вирок. 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт Сергію Стерненку та Руслану Демчуку.

31 травня Одеський апеляційний суд має оголосити рішення у справі Сергія Стерненка.