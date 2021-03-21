 Прихильники Сергія Стерненка анонсували нову акцію протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2021

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Прихильники Сергія Стерненка анонсували нову акцію протесту

У день засідання апеляційного суду прихильники засудженого Сергія Стерненка вимагатимуть під Офісом президента як його звільнення, так і відставки очільників МВС і прокуратури.

Акція протесту прихильників Стерненка під стінами будівлі офісу президента у суботу, 20 березня

Акція протесту прихильників Стерненка під стінами будівлі офісу президента у суботу, 20 березня

Прихильники засудженого Сергія Стерненка анонсували нову акцію протесту, яку вони мають намір провести у день засідання апеляційного суду. Про дату буде повідомлено незабаром. Про це йдеться у дописі, розміщеному у понеділок, 22 березня, на сторінці Стерненка у Facebook.

У повідомленні зазначається, що на новій акції протесту активісти знову вимагатимуть звільнення Сергія Стерненка, Андрія Антоненка та "інших політв'язнів". Також на акції протесту вимагатимуть накладення санкцій РНБО на Андрія Портнова, відставки генпрокурорки Ірини Венедіктової та глави МВС Арсена Авакова.

У повідомленні висловлюється вдячність тим, хто минулої суботи прийшов на акцію протесту під стіни будівлі ОП на вулиці Банковій у Києві, яка була охарактеризована як "чудова мирна акція".

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Нагадаємо, Стерненко став відомим після того, як ще студентом юридичного факультету взяв участь у подіях Євромайдану 2013-2014 років, а потім очолив осередок "Правого сектора" в Одесі. Він організовував зриви виступів російських митців та політиків, створив рух спротиву політиці місцевого мера Труханова, якого вважають проросійським діячем. Останнім часом Стерненко був відомим блогером і створював сюжети з викриття корупції та організованої злочинності.

23 лютого 2021 року Приморський районний суд Одеси засудив Стерненка до семи років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича та розбійному нападі на нього. Стерненка також підозрюють у навмисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

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27 лютого біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у центрі Києва відбулася акція прихильників Стерненка. Потім протестувальники провели акцію біля будівлі Офісу генерального прокурора, закидавши будівлю фаєрами та петардами. Вони вимагали звільнити Стерненка протягом семи днів і оновити судову систему.

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20 березня учасники протесту на підтримку Стерненка знов прийшли до будівлі Офісу президента на вулиці Банковій, де запалювали фаєри та кидали шумові гранати, фасад будівлі ОП вони замалювали фарбою, спробували підпалити вивіску Офісу президента та розбили скло на дверях в будівлю. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав дії протестувальників під ОП провокацією, а не мирною акцією. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо заворушень під час акції. За вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного з учасників.

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