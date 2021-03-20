 Безлади під ОП: поліція відкрила кримінальне провадження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2021

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Безлади під ОП: поліція відкрила кримінальне провадження

У поліції Києва відкрили кримінальне провадження за фактом заворушень біля Офісу президента України під час акції на підтримку Сергія Стерненка.

Частина учасників акції розмалювала стіни Офісу президента України образливими для поліції написами

Частина учасників акції розмалювала стіни Офісу президента України образливими для поліції написами

За фактом дій учасників акції з вимогою звільнення Сергія Стерненка під Офісом президента (ОП) України, яка пізніше переросла у заворушення, відкрито кримінальне провадження. Про це ввечері суботи, 20 березня, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Зазначається, що дії активістів під ОП було кваліфіковано як хуліганство. "У рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини вчинення правопорушення", - зазначили правоохоронці.

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Одного з прихильників Стерненка затримано

Також у поліції Києва повідомили, що за "вчинення протиправних дій під час мітингу" було затримано одного з його учасників. Слідчим відділом Печерського управління поліції вже розпочато кримінальне провадження за хуліганство. Покарання за цією статтею кримінального кодексу може сягати семи років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, йдеться про уродженця Вінничини 1995 року народження, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

Українські ЗМІ повідомляють, що затриманим виявився ветеран Влад Сорд. Згідно з повідомленнями, біля Печерського відділку поліції у Києві, де утримували учасника мітингу, між правоохоронцями та активістами також відбулися сутички. Протестувальники хотіли завадити вивезти Сорда до ізолятора тимчасового утримання, але поліцейські, застосувавши сльозогінний газ, змогли вивезти його з відділку.

У ОП називають заворушення "провокацією"

Акція із вимогою звільнити одеського активіста Сергія Стерненка відбулася під будівлею Офісу президента України ввечері суботи, 20 лютого. Її учасники запалювали фаєри, кидали петарди та розписували фасад будівлі образливими для правоохоронців та президента Володимира Зеленського написами.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав такі дії активістів "проплаченою провокацією", яка мала на меті дискредитувати правоохоронців та спровокувати насильство. Він зазначив, що "розумні дії керівництва поліції завадили намірам провокаторів", додавши, що більшість учасників акції протесту, на його думку, не порушували порядок.

Пізніше думку про те, що дії учасників заворушень були провокацією, висловили і в Офісі президента України. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, таким чином організатори акції та "кілька десятків неадекватно налаштованих молодиків" намагалися таким чином спровокувати жорстку відповідь від поліції.

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