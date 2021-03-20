 Радник Єрмака: Безлади на Банковій влаштували пов′язані з Порошенком сили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2021

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Новини

Радник Єрмака: Безлади на Банковій влаштували пов'язані з Порошенком сили

В Офісі президента вважають причетними до безладів на Банковій під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка політичні партії, що мають стосунок до експрезидента Петра Порошенка.

Протести під ОП

Наслідки дій протестувальників під будівлею ОП

Радник керівника Офісу президента (ОП) України Михайло Подоляк звинуватив партії, близькі до колишнього президента Петра Порошенка, в організації заворушень на Банковій під час акції 20 березня на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Про це Подоляк заявив у неділю, 21 березня, в інтерв'ю телеканалу "Наш".

"90 відсотків людей, які прийшли на акцію, хотіли мирно висловити свою позицію, але 10 відсотків були конкретно підготовленими людьми. У цьому брали участь політичні партії, що мають стосунок до Петра Олексійовича Порошенка", - наголосив Подоляк, якого цитують "Українські новини".

"Я розумію, що це - політична провокація, яку створили наші політичні опоненти. Більш того, ця провокація не отримала ті дивіденди, які вони хотіли отримати", - заявив Подоляк. За його словами, події, які сталися 20 березня, були організованими.

Раніше про причетність Порошенка до організації акції під стінами ОП 20 березня заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Реакція "Євросолідарності"

Натомість у відповідь на ці закиди політична партія "Європейська солідарність" заявила, що вважає їх "параноєю". "Пандемія коронавірусу не означає, що параною не слід лікувати. Саме так в "Європейській солідарності" оцінюють заяви окремих екстравагантних представників влади, що за заворушеннями на Банковій під час акцій протесту стоїть Петро Порошенко", - йдеться в заяві партії, оприлюдненій у неділю.

Також вказується, що "Європейська солідарність", виступаючи проти політичного переслідування опонентів влади, рішуче засуджує наругу над державними символами.

Як повідомлялося, 20 березня учасники протесту на підтримку Стерненка зібралися біля будівлі ОП на вулиці Банковій в Києві, де вони палили фаєри, обмалювали стіни офісу президента фарбою і спробували підпалити вивіску, а також розбили скло на вхідних дверях й кілька шибок у вікнах.

Того ж дня заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОП "провокацією", а не мирною акцією. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом подій під час акції.

Раніше в неділю в Офісі президента оцінили завдану від дій протестувальників шкоду на суму в два мільйони гривень.

"Слуги народу" скликають позачергове засідання ВР

Тим часом 21 березня стало відомо, що народні депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" ініціюватимуть позачергове засідання парламенту для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися 20 березня під будівлею ОП. "Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків і ухвалення постанови за оцінками цієї події із завданнями конкретним міністрам тощо", - йдеться в заяві партії.

У правлячій силі вимагають від правоохоронних органів негайно дати юридичну оцінку цим подіям на вулиці Банковій. "Фракція "Слуги народу" завжди принципово підтримувала право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Водночас ми категорично не сприймаємо спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави", - наголошується в заяві.

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Засудження Сергія Стерненка

Нагадаємо, Стерненко став відомим після того, як ще студентом юридичного факультету взяв участь у подіях Євромайдану 2013-2014 років, а потім очолив осередок "Правого сектору" в Одесі. Він організував зриви виступів російських митців та політиків, створив рух спротиву політиці місцевого мера Труханова, якого вважають проросійським. Останнім часом Стерненко був відомим блогером і створював сюжети з викриття корупції та організованої злочинності.

23 лютого 2021 року Приморський районний суд Одеси засудив Стерненка до семи років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича. Стерненка також підозрюють у навмисному вбивстві  одного з нападників на нього та незаконному носінні холодної зброї.

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27 лютого біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у центрі Києва відбулася акція прихильників Сергія Стерненка. Потім протестувальники провели акцію біля будівлі Офісу генерального прокурора, закидавши будівлю фаєрами та петардами. Вони вимагали звільнити Стерненка протягом семи днів і оновити судову систему.

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