Венедіктова прокоментувала справи Стерненка та суддів ОАСК

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова наголосила, що лише суди в Україні визнають винною конкретну людину, а перегляд рішення під тиском вулиці може створити небезпечний прецедент. Про це вона заявила журналістам у середу, 17 березня, коментуючи протестні настрої в Україні через вирок активісту Сергієві Стерненку.

"Я добре ставлюся до мітингів, я - частина громадянського суспільства, (…) я завжди з громадськістю, тому якщо люди незадоволені, вони мають право висловити це. І, звісно, якщо влада не чує їх інакше, то може побачити та почути, тому що їх багато, і вони про це говорять", - сказала Венедіктова, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується окремих кримінальних проваджень, вони можуть комусь подобатися, а комусь не подобатися. (...) Я вважаю, що в цивілізованих країнах оцінку завжди дає суд. (...) Коли вулиці не подобається, вулиця йде і проштовхує рішення, і це дає прецедент, коли кожне рішення можна переглядати", - додала вона. За словами генпрокурорки, виходячи з цієї логіки, таку можливість тоді варто давати кожній людині, щодо якої винесено рішення суду.

При цьому Венедіктова наголосила, що якщо прокурор і слідчі притягають до відповідальності невинну людину, то вони самі підлягатимуть кримінальній відповідальності. Вона також нагадала, що справа Стерненка тяглася ще з 2016 року, і обвинувальний акт не був змінений.

Як повідомлялося, 23 лютого 2021 року Приморський районний суд Одеси засудив Стерненка до семи років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні депутата райради Сергія Щербича. Стерненка також підозрюють у навмисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

27 лютого біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у центрі Києва відбулася акція прихильників Сергія Стерненка. Потім протестувальники провели акцію біля будівлі Офісу генерального прокурора, закидавши будівлю фаєрами та петардами. Вони вимагали звільнити Стерненка протягом семи днів і оновити судову систему.

Чому подовжено досудове слідство в справі суддів ОАСК

Крім того, Венедіктова прокоментувала також справу суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). "Все, що від мене залежало - продовжити слідство, я це зробила, я дала можливість детективам довести це до логічного завершення, але нескінченно це продовжувати неможливо, треба якийсь результат показати", - зазначила вона. Тобто, як пояснила генпрокурорка, розслідування цього кримінального провадження "на боці детективів, які здійснюють слідство".

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Вона заявила, що якщо Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) передасть оновлені документи у справі суддів ОАСК, то вона скерує їх до Вищої ради правосуддя (ВРП) для отримання можливості притягнення їх до відповідальності.

"Я, звісно, розумію, що детективи хочуть феєрверку, але спочатку треба усунути недоліки, які є в процесуальних документах, які потім сторона захисту буде точно так само використовувати. (...) Ми тут повинні мати наступальну позицію, розуміючи, що ми діємо законно", - сказала Венедіктова.

Коментуючи факт багаторазової неявки голови ОАСК Вовка до ВАКС для обрання йому запобіжного заходу, Венедіктова додала: "Якщо зараз будуть нові клопотання, ініційовані НАБУ, з урахуванням того, що написала ВРП ще тоді, і будуть усунені недоліки, я ці клопотання до ВРП передам (для розгляду питання можливості притягнення судді Вовка та інших суддів до відповідальності - Ред.). На сьогодні таких документів від НАБУ не надходило".