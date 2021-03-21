Безлади на Банковій: ОП оцінив збитки у два мільйони гривень

Офіс президента (ОП) України оцінює у два мільйони гривень збитки, завдані низкою учасників акції протесту на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка. Про це в неділю, 21 березня, представники ОП написали на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно в два мільйони гривень", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що напередодні всі поверхи були наповнені димом і, якщо не почати змивання фарби протягом 72 годин, вона в'їсться в граніт: "І тоді суми збитків будуть іншими".

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Поліція відкрила кримінальне провадження

Раніше в поліції Києва повідомили про початок розслідування за фактом дій учасників акції протесту під Офісом президента, що відбулася ввечері суботи, 20 лютого. При цьому дії активістів під ОП було кваліфіковано як хуліганство, а одного з учасників протесту було затримано.

В Офісі президента при цьому повідомили, що вважають дії частини протестувальників провокацією, яка мала на меті отримати жорстку відповідь правоохоронців. Таку думку висловив і заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Активісти вимагають звільнення Стерненка

Акція мала на меті домогтися звільнення одеського активіста Сергія Стерненка, якого нещодавно було засуджено за викрадення людини. Однак його прихильники вважають дії правоохоронців і суддів помстою за його проукраїнську позицію та боротьбу із криміналітетом у владі Одеси.

Під час мітингу, що відбувся 20 березня під Офісом президента України, активісти запалювали фаєри, кидали петарди та розписували фасад будівлі образливими для правоохоронців та президента Володимира Зеленського написами.