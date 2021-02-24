Суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку на домашній арешт

Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт активісту Сергію Стерненку, а також його товаришу Руслану Демчуку у справі про викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Відповідне рішення суд ухвалив у п'ятницю, 9 квітня.

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"Стерненку та Демчуку дали цілодобовий домашній арешт!" - йдеться в повідомленні, розміщеному в Telegram-каналі Стерненка за підсумками судового розгляду.

Раніше з посиланням на Telegram-канал Стерненка повідомляли, що 9 квітня Одеський апеляційний суд розгляне апеляцію на арешт Стерненка й Демчука у справі про викрадення Щербича, а рішення про запобіжний захід, мовляв, "буде сигналом" перед розглядом апеляції на вирок Стерненку й Демчуку. Розгляд апеляції на вирок має відбутися 16 квітня.

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Вирок Стерненку, протести та апеляція

23 лютого цього року Приморський районний суд Одеси засудив Сергія Стерненка до семи років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні Щербича. Стерненка засуджено за розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї. Обтяжуючою обставиною суд визнав ту, що напад на потерпілого був пов'язаний з його "службовим та громадським обов'язком". Вказав суд і на "негативне ставлення Стерненка до ідеології та партійної приналежності Щербича".

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Крім того, за рішенням суду, в активіста конфісковано половину всього належного йому майна. 5 березня Стерненко подав апеляцію на судовий вирок.

Після вироку Стерненку в Києві відбувалися протестні акції на підтримку активіста. Кримінальну справу за обвинуваченням Стерненка й Демчука у викраденні Щербича передали на розгляд до Одеського апеляційного суду.

Тим часом генеральна прокурорка Ірина Венедіктова запевнила, що справа про замахи на самого Стерненека перебуватиме на її контролі, буде вжито всіх заходів для якнайшвидшого встановлення організаторів і замовників цих злочинів, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".