Уряд України запровадив з 1 липня візовий режим з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації. Про це він повідомив п'ятницю, 17 червня, у Telegram-каналі. "У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України", - написав він.

Буквально за годину, на ініціативу презитдента відреагував премєрмінітср Денис Шмигаль.

"Остаточно розриваємо зв'язки із Росією. Для протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим", - написав він у телеграм-каналі.

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Офіційні урядові рішення ще не оприлюднені, втім і президент і голова уряду зазначають, що візовий режим із Росією почне діяти 1 липня цього року

Довоєнна петиція

11 лютого 2022 року на офіційному сайті президента України було розміщено петицію про запровадження візового режиму з РФ. Петиція набрала понад 26,7 тисячі голосів за необхідних 25 тисяч. В оприлюдненій 25 травня відповіді Зеленського зазначалося: "На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, (...) необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую".

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Вже 26 травня Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та РФ. 6 червня глава української держави визнав, що має "достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату".

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