Зеленський визнав нагальність візового режиму з РФ

Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 травня, відповів на петицію щодо запровадження візового режиму з РФ, яка набрала майже 27 тисяч підписів із необхідних 25 тисяч. Відповідну петицію створили 11 лютого 2022 року.

"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян РФ на територію України підтримую", - йдеться у відповіді президента на сторінці електронних петицій Офісу президента України. Президент подякував всім, хто долучився до підписання, "за активну громадянську позицію".

Зеленський зазначив, що надіслав прем'єр-міністру Україну Денису Шмигалю відповідний лист з проханням опрацювати це питання.

У листопаді 2021 року нарозгляд Зеленського була відправлена подібна петиція. Тоді він відповів, що таке рішення "потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку".

Обмеження на в'їзд в Україну для росіян

Від початку агресії РФ у 2014 році в Україні запровадили низку заходів для посилення контролю на кордоні.

Зокрема, у 2015 році Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії за внутрішнім паспортом. Крім того, з 2018 року була введена фіксація біометричних громадян Росії під час прикордонного контролю, що включає, серед іншого, сканування відбитків пальців.

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