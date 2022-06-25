Греція призупинила прийом заяв на візи у росіян

Візовий центр Греції призупинив прийом документів на візи у громадян РФ, а консульства Греції у Москві, Санкт-Петербурзі та Новоросійську не розглядатимуть заяви з понеділка, 27 червня, йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті візового центру. У центрі посилаються на технічні причини, проте терміни поновлення видачі віз не уточнюються.

Асоціація туроператорів Росії (АТОР), посилаючись на одну з компаній, повідомила, що Греція здійснює оновлення системи візового центру. За даними АТОР, візовий центр попередив про зупинення прийому документів на візи у росіян 24 червня. Тоді повідомлень на сайті самого центру ще не було.

У МЗС РФ застерегли від поїздок до Греції

Раніше директор Четвертого Європейського департаменту МЗС РФ Юрій Піліпсон заявив, що Греція більше не безпечна для відпочинку громадян Росії, оскільки до міністерства, за його словами, "продовжують надходити повідомлення про факти дискримінації і навіть пряму агресію щодо росіян і російськомовних громадян".

Кілька днів тому уряд Чехії на тлі російської війни проти України продовжив до кінця березня 2023 року заборону на видачу віз і дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі. У Празі пояснили це прагненням змусити Росію та Білорусь припинити агресію проти України.

Влада Чехії вперше запровадила відповідну заборону невдовзі після вторгнення Росії в Україну. Аналогічні рішення ухвалили Латвія, Литва та Естонія.

Скорочення авіасполучення з Росією

Раніше повідомлялося, що кількість прямих авіарейсів з Росії після початку війни скоротилася на 62 відсотки, зараз без пересадок можна дістатися лише 19 країн. США, Канада та всі держави Європи, за винятком Сербії, заборонили російським літакам заходити до їхнього повітряного простору.

Польоти до Росії припинили багато західних перевізників. У РФ тепер доводиться літати з пересадками через Туреччину, Сербію чи країни Перської затоки.

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