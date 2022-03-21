Греція: коли відпустки від війни немає

"Щоб вибратися з України, мені знадобилось шість днів. У те, що розпочнеться справжня війна, не вірив ніхто. Однак коли через три дні після вторгнення російської армії в Україну, я о 5-й ранку почула вибух у Києві, то усвідомила: це все реальність". Голос Надії Шаповал тремтить, коли вона розповідає про свою втечу. Вона спакувала найнеобхідніше, документи, готівку, сіла в машину і проїхала дві тисячі кілометрів до Афін. До свого чоловіка, який грає там за футбольний клуб PAE Ionikos. "Зараз я підтримую ініціативу "@helpukraine.gr" та намагаюся допомогти іншим, які, як і я, уже втекли з України або досі перебувають там", - розповідає жінка.

Боїться за своє місто: ексмодель Надія Шаповал у Києві у грудні 2021 року

Від початку війни з України до Греції утекли понад 10 тисяч людей. Багато хто їхав до Греції на автівках через Румунію і Болгарію - як Надія Шаповал. За п'ять кілометрів від болгарсько-грецького кордону розташовані два табори з можливістю заночувати. "В Греції велика українська громада, тут мешкають близько 20 тисяч українців. Багато біженців зупиняються у своїх родичів", - каже речниця грецького відділення Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (UNHCR) Стелла Наноу.

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Тісні зв'язки: Греція та Україна

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс наголошує, що Греція стоїть на боці України та підтримує її боротьбу за свободу та демократію. Зв'язки між Грецією та Україною особливо міцні: вже з 18 століття в Україні проживає велика грецька меншина. Сьогодні там налічується близько 150 тисяч греків. Більшість з них - понад 90 тисяч - мешкаці в районі Маріуполя. Внаслідок ракетно-бомбових ударів по цьому портовому місту загинули також греки.

Українські автівки на болгарсько-грецькому кордоні

20 березня після ризикованої евакуації з Маріуполя до Афін прибув генеральний консул Греції Маноліс Андрулакіс. До останнього він організовував евакуацію громадян Греції з міста, де велися жорсткі бої. Маріуполь поповнить список міст у світі, повністю зруйнованих війною, сказав він, коли приземлився в афінському аеропорту. І додав, що нікому не бажає побачити те, що бачив він у Маріуполі.

Греція без російських туристів

Греція, як і Туреччина, є улюбленою ціллю відпускників з Росії. Коли 24 лютого РФ почала війну проти України, Греція - як і інші європейські країни - закрила свій повітряний простір для російських літаків. Ті, хто перебував у Греції, застрягли там, але згодом почали вибиратися через Туреччину й Сербію.

Посольство Росії в Греції висловлює у Twitter своє занепокоєння "погрозами та образами", які лунають у бік росіян, що досі залишаються в країні. "Ми намагаємося не привертати уваги, - сказав DW росіянин з Афін, котрий захотів залишитись анонімним. - Багато з нас соромляться того, що робить Путін. Наші почуття з українцями - це війна політиків"...

Афіни проти війни (акція 1 березня)

Повсюди на першому плані - допомога українцям. Інесса Стахурська веде сторінку "savelife.in.ua", спільнота збирає теплі речі, медикаменти та інші важливі речі для людей, які вимушені були залишити свої домівки в Україні. У Геракліоні вона живе уже шість років. Стахурська переймається, що Греція недооцінює ту хвилю біженців, яка її накриє. "Польща була до цього готова. Уже в листопаді вона розраховувала на 2-3 мільйони біженців з України, якби розпочалась війна. У Греції все не так, вона не була готова. Хоча, мушу визнати, на Криті допомагає кожен, хто може".

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Причин для занепокоєння немає?

Греція як член ЄС є стороною накладення санкцій на Росію. Наслідки вона відчуває й сама безпосередньо - на туристичній галузі. Росіяни повідмовлялись від запланованих відпусток. Міністр туризму Греції Васіліс Кікіліас заявив, що збитки будуть "у межах". "До 2013 року ми мали 1,2 мільйона туристів з Росії. Після анексії Криму - з 2014 року - їхня кількість скоротилась на 50 відсотків, і ця тенденція триває досі. Тобто для туристичної галузі Греції російські туристи важливої ролі не відіграють", - сказав він.

Інесса Стахурська з волонтерами, які збирають гуманітарну допомогу

Готельєри, як-от Константінос Струцос, не такі оптимістичні, як міністр. Струцос керує люксовим комплексом Avra Imperial на Криті. "Греція відчує на собі наслідки війни в Україні. Наші ринки в Україні, але також в Росії і Польщі ніби зникли з наших систем замовлень. Уже замовлені й оплачені подорожі були скасовані. Люди просто бояться, - пояснив він DW. - Ми бачимо гуманітарну катастрофу, яка відбивається на глобальній економіці. Ціни на нафту тиснутимуть на авіакомпанії, які ще не оговтались від антикоронавірусних локдаунів".

Від готельного номера до прихистку для біженців

Голова грецького товариства готельєрів Грігоріс Тасіос оголосив про готовність власників готелів у Греції надати для біженців з України житло. "Ми готові прийняти біженців. І ми запропонуємо їм не тільки житло, але й роботу в готелі - якщо вони цього захочуть", - запевнив він.

Гіоргіч Калуцакіс, власник готелю класу люкс Abaton Island, волів би, щоби фахівці з туризму в Греції та в інших країнах Європи позиціонували себе: "Гроші, які ми витрачаємо на відпочинок, не повинні підтримувати режими, які порушують суспільні та культурні норми або навіть загрожують миру в усьому світі. Я закликаю нас - власників готелів - і всіх, хто займається туризмом, зайняти позицію, незалежно від наслідків, які це може мати для наших гостей чи наших партнерів".

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Надія Шаповал очікує від Європи більшого: "Київ віддалений лише двома годинами польоту від Берліна. Скільки людей ще повинні загинути, щоб щось зрушилось? Сьогодні - Україна. А хто наступний?"