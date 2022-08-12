Україна та РФ на Радбезі ООН звинуватили одна одну в обстрілах ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну негайно допустити експертів МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), окуповану російськими військами з 4 березня.

"Я прошу обидві сторони співпрацювати з МАГАТЕ і допустити місію до Запорізької АЕС якнайшвидше", - заявив Гроссі у четвер, 11 серпня, виступаючи за допомогою відеозв'язку на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на Запорізькій АЕС. "Часу обмаль", - наголосив глава міжнародного агентства.

США просять не відкладати візит інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС

США також закликали забезпечити інспекторам МАГАТЕ доступ на атомну електростанцію в Запоріжжі, яка зазнає постійних атак.

"Цей візит не можна більше відкладати", - заявила на цьому ж засіданні заступниця державного секретаря США з контролю за озброєннями Бонні Дженкінс. Росія має припинити всі операції біля ЗАЕС, повернути Запоріжжя українцям та вивести війська із сусідньої країни, наголосила вона.

За її словами, США відомо про жорстоке поводження російських військовослужбовців із українськими співробітниками АЕС.

"Український персонал повинен мати можливість виконувати свої важливі завдання, не зазнаючи тиску російських солдатів", - зазначила Бонні Дженкінс.

За кілька годин до засідання Ради безпеки ООН найбільша в Європі атомна електростанція знову зазнала обстрілу з важкої артилерії та ракетних установок.

Україна ставить умови щодо місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Водночас постпред України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи в Раді Безпеки ООН, заявив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу на Запорізькій АЕС - це вивести російські війська і повернути контроль України над станцією. Росія вдається до небезпечних провокацій на ЗАЕС, розмістивши там військову техніку, з якої росіяни обстрілюють українські міста вздовж берега Дніпра, зазначив Кислиця. На його думку, місія МАГАТЕ має включати військових експертів через мілітаризацію ЗАЕС.

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Кислиця зазначив, що Росія пішла ва-банк, скликавши засідання Ради безпеки ООН. РФ має заявити, що приймає місію МАГАТЕ без жодних умов і не перешкоджатиме проходу місії з боку України. Крім того, необхідно розмінувати АЕС та підходи до неї та вивести війська, зброю та техніку РФ зі станції, закликав Кислиця.

Росія скликала Радбез ООН

Засідання Ради безпеки ООН провели на запит Росії. Протягом кількох днів у районі навколо Запорізької АЕС точилися інтенсивні обстріли. Росія та Україна звинувачують одна одну у нападах.

Разом із Китаєм, Францією, Великобританією та США, Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН, маючи при цьому право вето. Нині головування у найвпливовішому органі Організації Об'єднаних Націй належить Китаю.