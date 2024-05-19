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РФ обстріляла Харківщину: четверо загиблих, 15 поранених

Дмитро Шварц
19 травня 2024 р.

Російська армія 19 травня обстріляла Харків та Харківський район, внаслідок чого загинуло чотири цивільних людини, а також не менше 15 отримали поранення.

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Наслідки російського обстрілу Харківщини, 18 травня 2024 року
Наслідки російського обстрілу Харківщини, архівне фотоФото: SERGEY KOZLOV/EPA

Російська армія у неділю, 19 травня, обстріляла Харків та Харківський район, внаслідок чого загинуло чотири цивільних людини, а також не менше 15 отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих цивільних. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі... Кількість поранених зросла до 15 людей", - заявив він у Telegram, додавши, що росіяни обстріляли Малоданилівську громаду Харківського району.

За словами Синєгубова, серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, також було пошкоджене авто швидкої допомоги.

Голова Харківської ОВА також повідомив, що Сили оборони відбили всі атаки росіян на Куп'янському напрямку, а також зупинили просування ворога на Липецькому та Слобожанському напрямках. За його словами, за місто Вовчанськ ведуться бойові дії.

Читайте також: Наступ РФ на Харківщині: що сталося з фортифікаціями?

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська, ймовірно, готуються до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку вони мають намір розпочати після очікуваного ними захоплення Вовчанська.

Бої за Вовчанськ: що відбувається на Харківщині

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